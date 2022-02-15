https://tr.sputniknews.com/20220215/ak-partide-kripto-para-toplantisi-1053880591.html

AK Parti'de kripto para toplantısı

AK Parti'de kripto para toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T23:39+0300

2022-02-15T23:39+0300

2022-02-15T23:39+0300

ekonomi

kripto para

ak parti

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051089868_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f8cf9289df35db28e9397d16435c99a3.jpg

Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.Öte yandan AK Parti’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kripto para, ak parti, ekonomi