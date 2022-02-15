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AK Parti'de kripto para toplantısı
AK Parti'de kripto para toplantısı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T23:39+0300
2022-02-15T23:39+0300
ekonomi
kripto para
ak parti
ekonomi
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Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.Öte yandan AK Parti’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak.
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kripto para, ak parti, ekonomi

AK Parti'de kripto para toplantısı

23:39 15.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü.
Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.
Öte yandan AK Parti’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.
Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak.
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