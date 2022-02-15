https://tr.sputniknews.com/20220215/akademiden-oscar-icin-yeni-strateji-reytingi-artirmak-icin-seyirci-oylamasi-1053858527.html
Akademi'den Oscar'ın reytingini artırmak için yeni strateji: İzleyici oylaması
Akademi'den Oscar'ın reytingini artırmak için yeni strateji: İzleyici oylaması
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl 94. kez düzenlenecek Akademi Ödülleri'nde 'düşük reytinglere karşı' önlem olarak izleyicilere oy verme... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:28+0300
2022-02-15T13:28+0300
2022-02-15T13:38+0300
dünya
oscar
akademi ödülleri
oylama
izleyici
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Akademi'nin Twitter hesabından 14 Şubat'ta paylaşılan gönderide, hayranlardan oylarını '#OscarsFanFavorite' ve '#OscarsCheerMoment' etiketlerini kullanarak paylaşmaları istendi. Akademi ayrıca, şanslı bir hayranın gelecek yılki Akademi Ödülleri törenine bir gezi kazanacağını ve bir diğerinin de bir yıl boyunca ücretsiz film izleme hakkı kazanacağını açıkladı. Katılımcılar ayrıca oy vermek için Akademi'nin internet sitesini de kullanabilecek.Kazananlar bu yılki gösterinin canlı yayını sırasında açıklanacak.3 kadın tarafından sunulacakÖte yandan, CNBC'de yer alan bir habere göre, Wanda Sykes, Amy Schumer ve Regina Hall tarafından sunulacak bu yılki Oscar töreni geçen yıl kaydedilen 10 milyonluk izlenmeyle bir önceki yıla göre (23 milyon) çok daha düşük bir izlenme performansı gösterdi. Akademi'nin bu yıl reytingleri yükseltmek için 'izleyici oylaması' gibi bir sisteme gittiği düşünülüyor.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da, ilan edilen oylamaya katıldığı görüldü. Bir kullanıcı (@intellectandrew) Andrew Garfield'ın Netflix filmindeki performansını öven paylaşımında "Bir başyapıttı ve en iyi #OscarsFanFavorite ödülüne aday gösterilmeliydi" ifadelerini kullandı.Spider-Man: No Way Home için oy verdiğini söyleyen başka bir kullanıcı ise "2021'in açık ara en iyi filmi, şimdiye kadar yapılmış en sevdiğim Marvel filmi ve hayatımın en büyük seyir deneyimi" dedi.
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oscar, akademi ödülleri, oylama, izleyici
Akademi'den Oscar'ın reytingini artırmak için yeni strateji: İzleyici oylaması
13:28 15.02.2022 (güncellendi: 13:38 15.02.2022) Abone ol
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl 94. kez düzenlenecek Akademi Ödülleri'nde 'düşük reytinglere karşı' önlem olarak izleyicilere oy verme fırsatı sundu. Bu yolla, izleyici katılımının ve buna bağlı olarak reytinglerin de artması bekleniyor.
Akademi'nin Twitter hesabından 14 Şubat'ta paylaşılan gönderide, hayranlardan oylarını '#OscarsFanFavorite' ve '#OscarsCheerMoment' etiketlerini kullanarak paylaşmaları istendi. Akademi ayrıca, şanslı bir hayranın gelecek yılki Akademi Ödülleri törenine bir gezi kazanacağını ve bir diğerinin de bir yıl boyunca ücretsiz film izleme hakkı kazanacağını açıkladı. Katılımcılar ayrıca oy vermek için Akademi'nin internet sitesini de kullanabilecek.
Kazananlar bu yılki gösterinin canlı yayını sırasında açıklanacak.
3 kadın tarafından sunulacak
Öte yandan, CNBC'de yer alan bir habere göre, Wanda Sykes, Amy Schumer ve Regina Hall tarafından sunulacak bu yılki Oscar töreni geçen yıl kaydedilen 10 milyonluk izlenmeyle bir önceki yıla göre (23 milyon) çok daha düşük bir izlenme performansı gösterdi.
Akademi'nin bu yıl reytingleri yükseltmek için 'izleyici oylaması' gibi bir sisteme gittiği düşünülüyor.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da, ilan edilen oylamaya katıldığı görüldü.
Bir kullanıcı (@intellectandrew) Andrew Garfield'ın Netflix filmindeki performansını öven paylaşımında "Bir başyapıttı ve en iyi #OscarsFanFavorite ödülüne aday gösterilmeliydi" ifadelerini kullandı.
Spider-Man: No Way Home için oy verdiğini söyleyen başka bir kullanıcı ise "2021'in açık ara en iyi filmi, şimdiye kadar yapılmış en sevdiğim Marvel filmi ve hayatımın en büyük seyir deneyimi" dedi.