https://tr.sputniknews.com/20220215/aksarayda-ogrencisini-doven-ogretmen-hakkinda-karar-1053854993.html
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen hakkında karar
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen hakkında karar
Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:28+0300
2022-02-15T12:28+0300
2022-02-15T12:28+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
aksaray
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen hakkında karar
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Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.