https://tr.sputniknews.com/20220215/antalyada-kacak-kazi-yapan-11-kisi-gozaltinda-1053840905.html

Antalya'da kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltında

Antalya'da kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser kalıntılarına da el koyuldu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

kaçak

kazı

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Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. derece sit alanı olan Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı. 30 metre derinliğinde çukur açmışlar Şüphelilerin 30 metre derinliğinde ve 15 metre genişliğinde açtıkları çukurdan sütun ile sütun başı kalıntıları çıkardıkları belirlendi. Tarihi eser kalıntılarına el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere de el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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antalya, kaçak, kazı