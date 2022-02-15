https://tr.sputniknews.com/20220215/astronomlar-aya-carpacak-roket-spacexin-degil-cinin-1053866221.html
Astronomlar: Ay'a çarpacak roket SpaceX'in değil Çin'in
Astronomlar: Ay'a çarpacak roket SpaceX'in değil Çin'in
Mart ayında Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e ait olduğu iddialarını yalanlayan astronomlar, roketin Çin'in fırlattığı Chang'e 5-T1 güçlendirici roketi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:57+0300
2022-02-15T15:57+0300
2022-02-15T16:00+0300
yaşam
falcon 9
çin
spacex
ay
çarpma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102562/54/1025625439_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d788c8e9178545092e158d20a00f5a5.jpg
Yetersiz yakıt nedeniyle Dünya'ya dönemeyen SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin 4 Mart'ta Ay'a çarpabileceği iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Astronom Bill Gray, Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e değil Çin'in ulusal uzay ajansına ait olduğunu belirtti.Gray, roketin Çin Uzay Ajansı'nın Ay programının bir parçası olarak 2014'de fırlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi '2014-065B' olduğu bilgisini paylaştı.Öte yandan çarpma esnasında Dünya'nın emniyette olacağı ifade edildi.Uzay çöpleri sorunu yeniden gündeme geldiFakat hadise, uzay atıkları meselesini yeniden gündeme getirdi. Astronom Jonathan McDowell, "Bu hatalı hadise, uzay nesnelerinin uygun şekilde izlenmemesi sorununun altını çiziyor" dedi.Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Geçen ayın sonunda astronomlar, Şubat 2015'te fırlatılan roketin Ay'a çarpmasının beklendiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220209/elon-muskin-aya-carpmasi-beklenen-kayip-roketi-goruntulendi-1053653875.html
çin
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102562/54/1025625439_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_b909062b4c9b1d779f3d2951d7293213.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
falcon 9, çin, spacex, ay, çarpma
Astronomlar: Ay'a çarpacak roket SpaceX'in değil Çin'in
15:57 15.02.2022 (güncellendi: 16:00 15.02.2022) Abone ol
Mart ayında Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e ait olduğu iddialarını yalanlayan astronomlar, roketin Çin'in fırlattığı Chang'e 5-T1 güçlendirici roketi olduğunu ifade etti.
Yetersiz yakıt nedeniyle Dünya'ya dönemeyen SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin 4 Mart'ta Ay'a çarpabileceği iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Astronom Bill Gray, Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e değil Çin'in ulusal uzay ajansına ait olduğunu belirtti.
Gray, roketin Çin Uzay Ajansı'nın Ay programının bir parçası olarak 2014'de fırlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi '2014-065B' olduğu bilgisini paylaştı.
Öte yandan çarpma esnasında Dünya'nın emniyette olacağı ifade edildi.
Uzay çöpleri sorunu yeniden gündeme geldi
Fakat hadise, uzay atıkları meselesini yeniden gündeme getirdi. Astronom Jonathan McDowell, "Bu hatalı hadise, uzay nesnelerinin uygun şekilde izlenmemesi sorununun altını çiziyor" dedi.
Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Geçen ayın sonunda astronomlar, Şubat 2015'te fırlatılan roketin Ay'a çarpmasının beklendiğini duyurmuştu.