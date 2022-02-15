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Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler
Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler
Karabük’te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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ayakkabı
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Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.
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Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler

01:32 15.02.2022 (güncellendi: 01:43 15.02.2022)
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW543969mağaza çalışanları
mağaza çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW543969
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Karabük’te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çalışanlar önce düştüğü sonra kahkahaya boğuldukları görüldü.
Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.
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