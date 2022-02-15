https://tr.sputniknews.com/20220215/ayakkabi-dolu-koliler-calisanlarin-uzerine-devrildi-once-dustuler-sonra-gulduler-1053841992.html
Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler
Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler
Karabük’te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T01:32+0300
2022-02-15T01:32+0300
2022-02-15T01:43+0300
yaşam
türkiye
karabük
ayakkabı
mağaza
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Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.
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türkiye, karabük, ayakkabı, mağaza
Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler
01:32 15.02.2022 (güncellendi: 01:43 15.02.2022) Abone ol
Karabük’te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çalışanlar önce düştüğü sonra kahkahaya boğuldukları görüldü.
Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.