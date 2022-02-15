https://tr.sputniknews.com/20220215/ayakkabi-dolu-koliler-calisanlarin-uzerine-devrildi-once-dustuler-sonra-gulduler-1053841992.html

Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler

Ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine düştü: Önce yere devrildiler sonra güldüler

Karabük’te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T01:32+0300

2022-02-15T01:32+0300

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yaşam

türkiye

karabük

ayakkabı

mağaza

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Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.

karabük

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türkiye, karabük, ayakkabı, mağaza