https://tr.sputniknews.com/20220215/bae-resmi-ajansidan-turkce-video-1053844993.html
BAE resmi ajansıdan Türkçe video
BAE resmi ajansıdan Türkçe video
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T06:45+0300
2022-02-15T06:45+0300
2022-02-15T06:45+0300
dünya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan kapısı
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BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor.Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/baeli-sanatci-beraber-yuruduk-biz-bu-yollarda-sarkisini-seslendirdi-1053836942.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), recep tayyip erdoğan kapısı
BAE resmi ajansıdan Türkçe video
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.
BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor.
Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:
"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.