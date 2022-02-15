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Bahçeli: Fırsatçılara göz açtırılmamalı, stokçuların üzerine gidilmelidir
Bahçeli: Fırsatçılara göz açtırılmamalı, stokçuların üzerine gidilmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir." dedi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:52+0300
2022-02-15T10:52+0300
2022-02-15T11:03+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Bahçeli: Fırsatçılara göz açtırılmamalı, stokçuların üzerine gidilmelidir
10:52 15.02.2022 (güncellendi: 11:03 15.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Rusya ve Ukrayna'nın çatışmaya girmesi büyük risktir. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama iyimserliği besleyen bir çıkış olarak görülmelidir. Rusya Ukrayna arasında çıkacak muhtemel olaylara en çok maruz kalacak olan ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk çabası samimidir.
Rusya'yla Ukrayna kutuplaşması yalnızca bu iki ülkenin sorunu olmaktan çıkmış, dünyanın kafa yorduğu, üzerinde düşündüğü bir numaralı gündem konusu haline gelmiştir.
Döviz kuru artınca fiyat etiketini artıranlar döviz inince aynı hızı göstermediler. Ekonomik ahlak toplum hayatına nüfuz etmek zorunda. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir. Devlet üzerine düşeni yapmıştır, sorumluluk sırası ekonomik aktörlerde. Etiketleri düzenlemeyenlere ağır cezalar uygulanmalı.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız.