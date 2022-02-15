Bahçeli: Fırsatçılara göz açtırılmamalı, stokçuların üzerine gidilmelidir

Rusya ve Ukrayna'nın çatışmaya girmesi büyük risktir. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama iyimserliği besleyen bir çıkış olarak görülmelidir. Rusya Ukrayna arasında çıkacak muhtemel olaylara en çok maruz kalacak olan ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk çabası samimidir.