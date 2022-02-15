https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-akar-testlerimiz-cok-sukur-negatife-dondu-bruksele-gidiyoruz--1053853170.html

Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz

Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. NATO Savunma Bakanları... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:59+0300

2022-02-15T11:59+0300

2022-02-15T12:05+0300

türkiye

hulusi akar

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

brüksel

nato

negatif

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.Yapılan paylaşımda Akar'ın şu sözlerine yer verildi:Milli Savunma Bakanı, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" sözlerini sarf etti.

https://tr.sputniknews.com/20220206/milli-savunma-bakani-akar-koronaviruse-yakalandi-1053534696.html

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hulusi akar, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, brüksel, nato, negatif