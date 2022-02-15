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Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz
Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. NATO Savunma Bakanları... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hulusi akar
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
brüksel
nato
negatif
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.Yapılan paylaşımda Akar'ın şu sözlerine yer verildi:Milli Savunma Bakanı, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" sözlerini sarf etti.
https://tr.sputniknews.com/20220206/milli-savunma-bakani-akar-koronaviruse-yakalandi-1053534696.html
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hulusi akar, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, brüksel, nato, negatif

Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz

11:59 15.02.2022 (güncellendi: 12:05 15.02.2022)
© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Yapılan paylaşımda Akar'ın şu sözlerine yer verildi:
"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz."
Milli Savunma Bakanı, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" sözlerini sarf etti.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
6 Şubat, 18:38
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