https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-akar-testlerimiz-cok-sukur-negatife-dondu-bruksele-gidiyoruz--1053853170.html
Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz
Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. NATO Savunma Bakanları... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T11:59+0300
2022-02-15T11:59+0300
2022-02-15T12:05+0300
türkiye
hulusi akar
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
brüksel
nato
negatif
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.Yapılan paylaşımda Akar'ın şu sözlerine yer verildi:Milli Savunma Bakanı, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" sözlerini sarf etti.
https://tr.sputniknews.com/20220206/milli-savunma-bakani-akar-koronaviruse-yakalandi-1053534696.html
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hulusi akar, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, brüksel, nato, negatif
Bakan Akar: Testlerimiz çok şükür negatife döndü, Brüksel'e gidiyoruz
11:59 15.02.2022 (güncellendi: 12:05 15.02.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Yapılan paylaşımda Akar'ın şu sözlerine yer verildi:
"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz."
Milli Savunma Bakanı, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" sözlerini sarf etti.