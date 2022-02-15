https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-karaismailoglu-avrasya-tuneli-ekonomiye-81-milyar-lira-katki-sagladi-1053861681.html

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli ekonomiye 8.1 milyar lira katkı sağladı

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli ekonomiye 8.1 milyar lira katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Tünelin ülke... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:33+0300

2022-02-15T14:33+0300

2022-02-15T14:33+0300

ekonomi

adil karaismailoğlu

bakan

avrasya tüneli

açıklama

türkiye

destek

tl

araç

geçiş

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Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını bildirdi.Tünelin 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini kaydetti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını anımsatan Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini ifade etti.Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizerek, Avrasya Tüneli'nin, 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37.2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti.Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220214/bakan-karaismailoglu-duyurdu-12-milyon-ogs-kullanicisi-hgsye-ucretsiz-gecirilecek-1053825851.html

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adil karaismailoğlu, bakan, avrasya tüneli, açıklama, türkiye, destek, tl, araç, geçiş