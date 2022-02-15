https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-koca-duyurdu-yataga-bagimli-hastalarin-saglik-kurulu-raporlari-evlerinde-duzenlenecek-1053865131.html

Bakan Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek

Bakan Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Sağlık Bakanlığı, uygulama ile hastaların... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:41+0300

2022-02-15T15:41+0300

2022-02-15T15:58+0300

türkiye

fahrettin koca

yatak

hasta

evde sağlık hizmetleri

uzaktan

hizmet

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053865666_0:41:600:379_1920x0_80_0_0_5a75bd372c2c69809b399a64512ad930.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu 'Uzaktan Sağlık' hizmeti kapsamında yeni bir çalışma daha hayata geçiyor.Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/uzaktan-saglik-hizmetinin-detaylari-belli-oldu-1053741330.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, yatak, hasta, evde sağlık hizmetleri, uzaktan, hizmet, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı