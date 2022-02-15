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https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-koca-duyurdu-yataga-bagimli-hastalarin-saglik-kurulu-raporlari-evlerinde-duzenlenecek-1053865131.html
Bakan Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek
Bakan Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Sağlık Bakanlığı, uygulama ile hastaların... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:41+0300
2022-02-15T15:58+0300
türkiye
fahrettin koca
yatak
hasta
evde sağlık hizmetleri
uzaktan
hizmet
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu 'Uzaktan Sağlık' hizmeti kapsamında yeni bir çalışma daha hayata geçiyor.Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/uzaktan-saglik-hizmetinin-detaylari-belli-oldu-1053741330.html
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fahrettin koca, yatak, hasta, evde sağlık hizmetleri, uzaktan, hizmet, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı

Bakan Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek

15:41 15.02.2022 (güncellendi: 15:58 15.02.2022)
© DHAYatağa bağımlı hasta - evde sağlık hizmeti
Yatağa bağımlı hasta - evde sağlık hizmeti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Sağlık Bakanlığı, uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu 'Uzaktan Sağlık' hizmeti kapsamında yeni bir çalışma daha hayata geçiyor.
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.
Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.
Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
Uzaktan sağlık hizmetinin detayları belli oldu
11 Şubat, 13:06
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