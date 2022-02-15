https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-ozer-ogretmenlik-meslek-kanunu-ile-ilgili-yonetmelik-hazir-1053849931.html

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmelik hazır

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmelik hazır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T10:51+0300

2022-02-15T10:51+0300

2022-02-15T10:51+0300

türkiye

meslek

kanun

öğretmen

öğretmenlik

açıklama

mahmut özer

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valiliği'ni ziyaret eden Özer, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, kanun ile ilgili tüm yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün olduğunu ve 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşıp yürürlüğe girdiğini kaydetti.'Uygulamaya başlayacağız'Bakan Özer, 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceklerini ve uygulamaya başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:‘Salgın nedeni̇yle kapalı okul kalmadı, devam zorunluluğu yok’Milli Eğitim Bakanı Özer, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerdiği kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceklerini belirtti. Bakan Özer, kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencileri ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacaklarını da kaydederek, "Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulunun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibarıyla Covid salgını ya da teması dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak” diye konuştu.​Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te eğitim ile ilgili bütünlük olduğunu, belediyenin arsa temini ve okulların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de sorunların çözümü konusunda istişarelerinden dolayı teşekkür etti. Özer, kentte eğitim ile ilgili yatırımların süreceğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220214/ogretmenlik-meslek-kanunu-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1053802127.html

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