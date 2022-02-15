https://tr.sputniknews.com/20220215/bakanlik-harekete-gecti-restoran-atiklari-yem-olacak-1053845796.html

Bakanlık harekete geçti: Restoran atıkları yem olacak

Bakanlık harekete geçti: Restoran atıkları yem olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve refahı göz önüne alınarak, gıda atıklarının hayvan beslemede yem olarak kullanılabilmesi için bir çalışma grubu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T08:11+0300

2022-02-15T08:11+0300

2022-02-15T08:11+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

restoran

hayvan

mama

kedi

köpek

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışması ile yem hammaddesi olarak değerlendirilmesi muhtemel bitkisel ve hayvansal gıda artıkları sınıflandırılacak, hayvanseverlerin sık sık gündeme getirdikleri restoran, yemekhane gibi toplu tüketim yeri artıklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek. Hürriyetin haberine göre, çeşitli sebeplerle piyasaya arz edilmeyen ancak bozulmamış endüstriyel gıdalar kullanılabilecek. Buna göre mevzuat çalışması yapacak olan Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesini amaçlıyor.

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tarım ve orman bakanlığı, restoran, hayvan, mama, kedi, köpek