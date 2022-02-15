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https://tr.sputniknews.com/20220215/bakanlik-harekete-gecti-restoran-atiklari-yem-olacak-1053845796.html
Bakanlık harekete geçti: Restoran atıkları yem olacak
Bakanlık harekete geçti: Restoran atıkları yem olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve refahı göz önüne alınarak, gıda atıklarının hayvan beslemede yem olarak kullanılabilmesi için bir çalışma grubu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T08:11+0300
2022-02-15T08:11+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
restoran
hayvan
mama
kedi
köpek
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışması ile yem hammaddesi olarak değerlendirilmesi muhtemel bitkisel ve hayvansal gıda artıkları sınıflandırılacak, hayvanseverlerin sık sık gündeme getirdikleri restoran, yemekhane gibi toplu tüketim yeri artıklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek. Hürriyetin haberine göre, çeşitli sebeplerle piyasaya arz edilmeyen ancak bozulmamış endüstriyel gıdalar kullanılabilecek. Buna göre mevzuat çalışması yapacak olan Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesini amaçlıyor.
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tarım ve orman bakanlığı, restoran, hayvan, mama, kedi, köpek

Bakanlık harekete geçti: Restoran atıkları yem olacak

08:11 15.02.2022
© İHA / ERCAN TOPAÇKar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı
Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / ERCAN TOPAÇ
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve refahı göz önüne alınarak, gıda atıklarının hayvan beslemede yem olarak kullanılabilmesi için bir çalışma grubu kurdu. Bu grubun bulgu, görüş ve önerileri geçtiğimiz günlerde tartışılırken, 17 Şubat’ta yeni bir toplantı yapılmasına karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışması ile yem hammaddesi olarak değerlendirilmesi muhtemel bitkisel ve hayvansal gıda artıkları sınıflandırılacak, hayvanseverlerin sık sık gündeme getirdikleri restoran, yemekhane gibi toplu tüketim yeri artıklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek.
Hürriyetin haberine göre, çeşitli sebeplerle piyasaya arz edilmeyen ancak bozulmamış endüstriyel gıdalar kullanılabilecek. Buna göre mevzuat çalışması yapacak olan Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesini amaçlıyor.
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