https://tr.sputniknews.com/20220215/belcikada-haftada-dort-gun-calismaya-imkan-veren-teklif-yasalasti-1053873544.html
Belçika’da haftada dört gün çalışmaya imkan veren teklif yasalaştı
Belçika’da haftada dört gün çalışmaya imkan veren teklif yasalaştı
Belçika hükümeti, günlük çalışma saatlerini artırıp haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesine imkan veren tasarıyı kabul etti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T19:13+0300
2022-02-15T19:13+0300
2022-02-15T19:14+0300
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çalışma
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Haftalık çalışma gününü 4'e düşürülmesi teklifi ekim ayında liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapıldı. Hükümeti oluşturan siyasi partilerin görüşmeleri sonucunda teklif bazı değişikliklerle kabul gördü.Belçika hükümetinin işgücü reformu kapsamında kabul ettiği tasarıya göre, çalışanlar isterlerse günlük 9.5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanmış olacak.Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9.5 saatlik günlük çalışma süresi 10'a çıkarılabilecek.Sosyalist sendikalar öneriye karşı çıkıyordu. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin de genel olarak düşürülmesi gerektiğini savunuyordu.Mesai dışında telefon ve e-postalara bakmama hakkıBelçika'da çalışanlara ayrıca mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da söz konusu olabilecek.Geçen ay federal hükümete bağlı çalışan memurlara "acil durumlar dışında" getirilen imkandan özel sektör çalışanları da faydalanacak.Ancak yeni tasarı 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerli olacak. Toplu sözleşmelere bu hakkın eklenmesi için işçi sendikaları ile işverenlerin müzakere etmesi gerekecek.Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, "İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/belcikada-internetten-alisverisi-kaldirma-tartismasi-1053756197.html
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belçika, çalışma
Belçika’da haftada dört gün çalışmaya imkan veren teklif yasalaştı
19:13 15.02.2022 (güncellendi: 19:14 15.02.2022) Abone ol
Belçika hükümeti, günlük çalışma saatlerini artırıp haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesine imkan veren tasarıyı kabul etti.
Haftalık çalışma gününü 4'e düşürülmesi teklifi ekim ayında liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapıldı. Hükümeti oluşturan siyasi partilerin görüşmeleri sonucunda teklif bazı değişikliklerle kabul gördü.
Belçika hükümetinin işgücü reformu kapsamında kabul ettiği tasarıya göre, çalışanlar isterlerse günlük 9.5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanmış olacak.
Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9.5 saatlik günlük çalışma süresi 10'a çıkarılabilecek.
Sosyalist sendikalar öneriye karşı çıkıyordu. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin de genel olarak düşürülmesi gerektiğini savunuyordu.
Mesai dışında telefon ve e-postalara bakmama hakkı
Belçika'da çalışanlara ayrıca mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da söz konusu olabilecek.
Geçen ay federal hükümete bağlı çalışan memurlara "acil durumlar dışında" getirilen imkandan özel sektör çalışanları da faydalanacak.
Ancak yeni tasarı 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerli olacak. Toplu sözleşmelere bu hakkın eklenmesi için işçi sendikaları ile işverenlerin müzakere etmesi gerekecek.
Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, "İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir" dedi.