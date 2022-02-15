https://tr.sputniknews.com/20220215/biden-putin-ile-diplomasiye-devam-icin-mutabik-kaldik-diplomatik-cabalarimiz-devam-edecek-1053880485.html
Biden: Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek
Biden: Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek
ABD Başkanı Joe Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu. Biden, Rusya'nın... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T23:36+0300
2022-02-15T23:36+0300
2022-02-16T00:14+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz” diyerek değerlendirmelere göre, çok sayıda Rus askerinin “hala tehdit edici mevkilerde” bulunduğunu iddia etti.Biden, “İşgal olasılığı devam ediyor” dedi.'Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz'Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini' aktaran Biden, 'Washington'un hem NATO hem de Rusya için eşit şekilde uygulanabilir yeni bir silah kontrol önlemlerini' önerdiğini açıkladı."Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır" diyen Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya halkı bizim düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.Biden, “Ne yapmadığımız konusunda açık olmama izin verin. ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı.ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.'NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız'Biden, olası işgalin ABD'deki enerji piyasası ve fiyatları etkileyebileceğini, bu nedenle piyasa üzerindeki baskıyı azaltmak ve artan fiyatları dengelemek için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız." diye konuştu.Biden, "II. Dünya Savaşı bir zorunluluktu ancak Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bu sebepsiz bir savaş olacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/putin-abd-ve-natonun-bolunmez-guvenlik-prensiplerini-keyfi-olarak-yorumlamasina-goz-yumamayiz-1053869952.html
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Biden: Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek
23:36 15.02.2022 (güncellendi: 00:14 16.02.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hala ihtimaller dahilinde olduğunu öne sürerek, "Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz” diyerek değerlendirmelere göre, çok sayıda Rus askerinin “hala tehdit edici mevkilerde” bulunduğunu iddia etti.
Biden, “İşgal olasılığı devam ediyor” dedi.
'Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz'
Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini' aktaran Biden, 'Washington'un hem NATO hem de Rusya için eşit şekilde uygulanabilir yeni bir silah kontrol önlemlerini' önerdiğini açıkladı.
"Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır" diyen Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya halkı bizim düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.
Biden, “Ne yapmadığımız konusunda açık olmama izin verin. ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı.
ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.
'NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız'
Biden, olası işgalin ABD'deki enerji piyasası ve fiyatları etkileyebileceğini, bu nedenle piyasa üzerindeki baskıyı azaltmak ve artan fiyatları dengelemek için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız." diye konuştu.
Biden, "II. Dünya Savaşı bir zorunluluktu ancak Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bu sebepsiz bir savaş olacak" dedi.