https://tr.sputniknews.com/20220215/bilim-insanlari-insan-kalbi-hucreleriyle-hareket-eden-robot-balik-gelistirdi-1053849465.html
Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi
Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi
Amerikalı bilim insanları, insan kalbinin kök hücrelerini kullanarak robot balık geliştirdi. Araştırmanın kalp hastalıklarında tedavi olarak kullanılması... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:37+0300
2022-02-15T10:37+0300
2022-02-15T10:47+0300
yaşam
balık
robot
kalp
barış pınarı harekatı
harvard üniversitesi
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ABD'de Harvard ve Emory Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, zebra balığı model alınarak biyo-hibrit bir balık geliştirildi.Araştırmacılar, deniz anası ve kalbin pompalama hareketinden yola çıktı.Robot balıkta kağıt, plastik, jelatin ve kalpte kasılmayı sağlayan kök hücreler kullanıldı ve kasın bir şeridi balığın sol tarafına diğeri de sağ tarafına yerleştirildi.Karşılıklı olarak bir taraf kasıldığında diğeri geriliyor. Böylelikle kuyruk yüzgecinin yüzme hareketi oluşturmasını sağlıyor.Bu sistem, kalbin uygun ritimde atmasını sağlayan mekaniği taklit ediyor ve robot balık, aralıksız 100 gün hareket edebiliyor.Bilim insanları, bunun kalp hastalığı olan çocuklar için tedavi olarak kullanılabileceği görüşünde.'Taklit etmek yeterli değil'Harvard Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) Prof. Kit Parker, "Kalp son derece karmaşık ve anatomiyi taklit etmek yeterli değil" dedi.Parker, kalp hastalığı ile doğan çocuklar için gereken yapay kalpleri tasarlamak için biyofiziği yeniden yaratmak gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/pandemide-kirik-kalp-sendromu-vakalarinda-gozle-gorulu-artis-1053810015.html
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balık, robot, kalp, barış pınarı harekatı, harvard üniversitesi
Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi
10:37 15.02.2022 (güncellendi: 10:47 15.02.2022) Abone ol
Amerikalı bilim insanları, insan kalbinin kök hücrelerini kullanarak robot balık geliştirdi. Araştırmanın kalp hastalıklarında tedavi olarak kullanılması bekleniyor.
ABD'de Harvard ve Emory Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, zebra balığı model alınarak biyo-hibrit bir balık geliştirildi.
Araştırmacılar, deniz anası ve kalbin pompalama hareketinden yola çıktı.
Robot balıkta kağıt, plastik, jelatin ve kalpte kasılmayı sağlayan kök hücreler kullanıldı ve kasın bir şeridi balığın sol tarafına diğeri de sağ tarafına yerleştirildi.
Karşılıklı olarak bir taraf kasıldığında diğeri geriliyor. Böylelikle kuyruk yüzgecinin yüzme hareketi oluşturmasını sağlıyor.
Bu sistem, kalbin uygun ritimde atmasını sağlayan mekaniği taklit ediyor ve robot balık, aralıksız 100 gün hareket edebiliyor.
Bilim insanları, bunun kalp hastalığı olan çocuklar için tedavi olarak kullanılabileceği görüşünde.
'Taklit etmek yeterli değil'
Harvard Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) Prof. Kit Parker, "Kalp son derece karmaşık ve anatomiyi taklit etmek yeterli değil" dedi.
Parker, kalp hastalığı ile doğan çocuklar için gereken yapay kalpleri tasarlamak için biyofiziği yeniden yaratmak gerektiğini belirtti.