Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220215/bilim-insanlari-insan-kalbi-hucreleriyle-hareket-eden-robot-balik-gelistirdi-1053849465.html
Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi
Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi
Amerikalı bilim insanları, insan kalbinin kök hücrelerini kullanarak robot balık geliştirdi. Araştırmanın kalp hastalıklarında tedavi olarak kullanılması... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:37+0300
2022-02-15T10:47+0300
yaşam
balık
robot
kalp
barış pınarı harekatı
harvard üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053849436_0:28:1201:703_1920x0_80_0_0_d017173254ec35a8a7ae58b9a45d0465.jpg
ABD'de Harvard ve Emory Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, zebra balığı model alınarak biyo-hibrit bir balık geliştirildi.Araştırmacılar, deniz anası ve kalbin pompalama hareketinden yola çıktı.Robot balıkta kağıt, plastik, jelatin ve kalpte kasılmayı sağlayan kök hücreler kullanıldı ve kasın bir şeridi balığın sol tarafına diğeri de sağ tarafına yerleştirildi.Karşılıklı olarak bir taraf kasıldığında diğeri geriliyor. Böylelikle kuyruk yüzgecinin yüzme hareketi oluşturmasını sağlıyor.Bu sistem, kalbin uygun ritimde atmasını sağlayan mekaniği taklit ediyor ve robot balık, aralıksız 100 gün hareket edebiliyor.Bilim insanları, bunun kalp hastalığı olan çocuklar için tedavi olarak kullanılabileceği görüşünde.'Taklit etmek yeterli değil'Harvard Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) Prof. Kit Parker, "Kalp son derece karmaşık ve anatomiyi taklit etmek yeterli değil" dedi.Parker, kalp hastalığı ile doğan çocuklar için gereken yapay kalpleri tasarlamak için biyofiziği yeniden yaratmak gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/pandemide-kirik-kalp-sendromu-vakalarinda-gozle-gorulu-artis-1053810015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053849436_37:0:1104:800_1920x0_80_0_0_bb1a28e4e8a5fc37111245ac669b986f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balık, robot, kalp, barış pınarı harekatı, harvard üniversitesi

Bilim insanları, insan kalbi hücreleriyle hareket eden robot balık geliştirdi

10:37 15.02.2022 (güncellendi: 10:47 15.02.2022)
© Flickr / emil_kabanovbalık
balık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Flickr / emil_kabanov
Abone olGoogle news
Amerikalı bilim insanları, insan kalbinin kök hücrelerini kullanarak robot balık geliştirdi. Araştırmanın kalp hastalıklarında tedavi olarak kullanılması bekleniyor.
ABD'de Harvard ve Emory Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, zebra balığı model alınarak biyo-hibrit bir balık geliştirildi.
Araştırmacılar, deniz anası ve kalbin pompalama hareketinden yola çıktı.
Robot balıkta kağıt, plastik, jelatin ve kalpte kasılmayı sağlayan kök hücreler kullanıldı ve kasın bir şeridi balığın sol tarafına diğeri de sağ tarafına yerleştirildi.
Karşılıklı olarak bir taraf kasıldığında diğeri geriliyor. Böylelikle kuyruk yüzgecinin yüzme hareketi oluşturmasını sağlıyor.
Bu sistem, kalbin uygun ritimde atmasını sağlayan mekaniği taklit ediyor ve robot balık, aralıksız 100 gün hareket edebiliyor.
Bilim insanları, bunun kalp hastalığı olan çocuklar için tedavi olarak kullanılabileceği görüşünde.

'Taklit etmek yeterli değil'

Harvard Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) Prof. Kit Parker, "Kalp son derece karmaşık ve anatomiyi taklit etmek yeterli değil" dedi.
Parker, kalp hastalığı ile doğan çocuklar için gereken yapay kalpleri tasarlamak için biyofiziği yeniden yaratmak gerektiğini belirtti.
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
Pandemide 'kırık kalp sendromu' vakalarında gözle görülür artış
Dün, 10:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала