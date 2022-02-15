Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220215/borsa-istanbuldan-abu-dabiye-teknoloji-ihracati-1053867693.html
Borsa İstanbul'dan Abu Dabi'ye teknoloji ihracatı
Borsa İstanbul'dan Abu Dabi'ye teknoloji ihracatı
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:37+0300
2022-02-15T16:37+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
abu dabi
teknoloji
ihracat
banka
finans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053867661_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed8419db10134d2c1467b2ee2406e69b.jpg
Borsa İstanbul AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceğini duyurdu.Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında ticari anlaşma imzalandı.Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Al Dhaheri tarafından imzalanan ticari anlaşma kapsamında Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.Öte yandan Abu Dabi Borsası'na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimleri gibi destekler de sağlanacak. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişimle bir kısmı da Abu Dabi'den verilecek.Proje sonrasında iş birliğinin devam etmesi amaçlanıyor.'İlk hi̇zmet i̇hracatını gerçekleşti̇rdi̇k'Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.Anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsası'nın teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirten Ergun, şunları kaydetti:"Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul’un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız.Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi projesinde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Abu Dabi Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum."'Daha fazla i̇ş bi̇rli̇ği̇ alanı keşfetmeyi̇ sabırsızlıkla bekli̇yoruz'Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak da küresel ortaklıkları genişletmenin, Abu Dabi Borsası'nın likiditeyi arttırma, piyasa verimliliğini geliştirme ve piyasanın sürdürülebilir büyümesini sağlama stratejisinin ana unsuru olduğunu vurgulayarak, "Borsa İstanbul'un, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, kasım ayında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda borsalarımızın karşılıklı yararı için daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO’su Saeed Hamad Al Dhaheri de Borsa İstanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu girişimin, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesini daha da artıracağını kaydetti.Yeni ortaklarla yakın çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Al Dhaheri, "Abu Dabi Borsası işlemleri daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiye yatırım yaparken, ürün ve hizmet yelpazesini de genişletiyor.Son aylarda, yenilikçi teknoloji sunmak adına Nasdaq ile ortaklık kurarak bir dizi kotasyon gerçekleştirdik ve türev piyasasını devreye aldık. Ortaklık ağımız, ihraççılar ve yatırımcılar için tercih edilen bir piyasa olma yolundaki Abu Dabi Borsası One stratejisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/dubaide-erdogan-maktum-gorusmesi-basladi-1053862490.html
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053867661_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_30dec3b7d98007727ba4dcf14edc4559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul, abu dabi, teknoloji, ihracat, banka, finans

Borsa İstanbul'dan Abu Dabi'ye teknoloji ihracatı

16:37 15.02.2022
© AABorsa İstanbul'dan Abu Dabi'ye teknoloji ihracatı
Borsa İstanbul'dan Abu Dabi'ye teknoloji ihracatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.
Borsa İstanbul AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceğini duyurdu.
Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında ticari anlaşma imzalandı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Al Dhaheri tarafından imzalanan ticari anlaşma kapsamında Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.

Öte yandan Abu Dabi Borsası'na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimleri gibi destekler de sağlanacak. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişimle bir kısmı da Abu Dabi'den verilecek.

Proje sonrasında iş birliğinin devam etmesi amaçlanıyor.

'İlk hi̇zmet i̇hracatını gerçekleşti̇rdi̇k'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsası'nın teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul’un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız.
Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi projesinde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Abu Dabi Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum."

'Daha fazla i̇ş bi̇rli̇ği̇ alanı keşfetmeyi̇ sabırsızlıkla bekli̇yoruz'

Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak da küresel ortaklıkları genişletmenin, Abu Dabi Borsası'nın likiditeyi arttırma, piyasa verimliliğini geliştirme ve piyasanın sürdürülebilir büyümesini sağlama stratejisinin ana unsuru olduğunu vurgulayarak, "Borsa İstanbul'un, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, kasım ayında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda borsalarımızın karşılıklı yararı için daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO’su Saeed Hamad Al Dhaheri de Borsa İstanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu girişimin, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesini daha da artıracağını kaydetti.

Yeni ortaklarla yakın çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Al Dhaheri, "Abu Dabi Borsası işlemleri daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiye yatırım yaparken, ürün ve hizmet yelpazesini de genişletiyor.
Son aylarda, yenilikçi teknoloji sunmak adına Nasdaq ile ortaklık kurarak bir dizi kotasyon gerçekleştirdik ve türev piyasasını devreye aldık. Ortaklık ağımız, ihraççılar ve yatırımcılar için tercih edilen bir piyasa olma yolundaki Abu Dabi Borsası One stratejisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır" dedi.
Dubai'de Erdoğan-Maktum görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
POLİTİKA
Dubai'de Erdoğan-Maktum görüşmesi
14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала