https://tr.sputniknews.com/20220215/burak-elmastan-okan-buruka-veto-ben-baskan-oldugum-surece-galatasaraya-gelemez-1053848143.html

Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto: Ben başkan olduğum sürece Galatasaray'a gelemez

Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto: Ben başkan olduğum sürece Galatasaray'a gelemez

2001 yılında Okan Buruk'un sezon ortasında Serie A ekibi Inter'e transfer olmasını unutamadığı belirtilen Başkan Burak Elmas'ın "Ben başkan olduğum sürece Okan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T09:59+0300

2022-02-15T09:59+0300

2022-02-15T09:59+0300

spor

domenec torrent

galatasaray

teknik direktör

burak elmas

okan buruk

açıklama

yönetim

süper lig

spor toto süper lig

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Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi. Buruk, konuyla ilgili sorulara "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı. Yönetim toplantısında söylediHürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adamın getirilmesinin daha doğru olacağını' dile getirdi.İki efsaneyi önerdilerBu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak Başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.Buruk imkansız, Korkmaz belkiBurak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: Elmas'ın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibanyla bekleneni veremeyen Torrent'in aynlması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220213/okan-buruktan-galatasaray-aciklamasi-bu-yukun-altina-girmeye-hazirim-haber-bekliyorum-1053786978.html

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