https://tr.sputniknews.com/20220215/burak-elmastan-okan-buruka-veto-ben-baskan-oldugum-surece-galatasaraya-gelemez-1053848143.html
Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto: Ben başkan olduğum sürece Galatasaray'a gelemez
Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto: Ben başkan olduğum sürece Galatasaray'a gelemez
2001 yılında Okan Buruk'un sezon ortasında Serie A ekibi Inter'e transfer olmasını unutamadığı belirtilen Başkan Burak Elmas'ın "Ben başkan olduğum sürece Okan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T09:59+0300
2022-02-15T09:59+0300
2022-02-15T09:59+0300
spor
domenec torrent
galatasaray
teknik direktör
burak elmas
okan buruk
açıklama
yönetim
süper lig
spor toto süper lig
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Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi. Buruk, konuyla ilgili sorulara "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı. Yönetim toplantısında söylediHürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adamın getirilmesinin daha doğru olacağını' dile getirdi.İki efsaneyi önerdilerBu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak Başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.Buruk imkansız, Korkmaz belkiBurak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: Elmas'ın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibanyla bekleneni veremeyen Torrent'in aynlması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/okan-buruktan-galatasaray-aciklamasi-bu-yukun-altina-girmeye-hazirim-haber-bekliyorum-1053786978.html
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Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto: Ben başkan olduğum sürece Galatasaray'a gelemez
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2001 yılında Okan Buruk'un sezon ortasında Serie A ekibi Inter'e transfer olmasını unutamadığı belirtilen Başkan Burak Elmas'ın "Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk Galatasaray'a gelemez. 2001'de Okan Buruk sezon ortasında Inter'le anlaşınca üst üste 5. defa şampiyon olma fırsatını kaçırmıştık" dediği aktarıldı.
Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.
Buruk, konuyla ilgili sorulara "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı.
Yönetim toplantısında söyledi
Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adamın getirilmesinin daha doğru olacağını' dile getirdi.
İki efsaneyi önerdiler
Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak Başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.
Buruk imkansız, Korkmaz belki
Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı:
"2001'de Okan'ın inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Burukla çalışmam."
Elmas'ın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibanyla bekleneni veremeyen Torrent'in aynlması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.