https://tr.sputniknews.com/20220215/chpden-helallesme-yolculugu-basliyor-paylasimi-1053844869.html

CHP'den 'Helalleşme yolculuğu başlıyor' paylaşımı

CHP'den 'Helalleşme yolculuğu başlıyor' paylaşımı

CHP'nin sosyal medya hesabından "Helalleşme yolculuğu başlıyor" etiketiyle bir video paylaşıldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T06:23+0300

2022-02-15T06:23+0300

2022-02-15T06:23+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

helal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg

CHP'nin sosyal medya hesabından "Helalleşme yolculuğu başlıyor" etiketiyle bir video paylaşıldı. "Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz" denilen CHP paylaşımında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı yaptığı sözlerine ve vatandaşlarla olan görüntülerine yer verildi.Türk bayrağı görüntüsü ve "helalleşme" yazısıyla başlayan videoyu Kemal Kılıçdaroğlu seslendirirken, Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarla olan birçok görüntüsü videoda yer aldı. Video şu notla paylaşıldı:“Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz. #Helalleşmeyolculuğubaşladı”“İktidara gelmekten daha önemli bir vizyonumuz var"Gönderide yer alan videoda Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri yer aldı:“Sevgili halkım, iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden iktidara gelmekten daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. O kadar ağır yaralarımız var ki, o kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun, yaralarımızı iyileştirmek için, geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Dünde birlikte gitti cancağızım ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, helal