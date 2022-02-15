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CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımına AK Parti’den tepki
CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımına AK Parti’den tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çekildiği fotoğrafları “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notuyla paylaşan CHP'li Adıgüzel'e AK Parti'den... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T21:45+0300
2022-02-15T21:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
muhammed bin zayid el nehyan
14 şubat sevgililer günü
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün çekildiği fotoğraflara yer vererek 14 Şubat’a ilişkin bir mesaj paylaştı.Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu; Erdoğan’ı ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yan yana gösteren fotoğrafları paylaştı ve “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…” yazdı.Bu paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. “Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor” diyen Dağ, şunları yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220214/kemal-kilicdaroglundan-14-subat-paylasimi-1053838310.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, muhammed bin zayid el nehyan, 14 şubat sevgililer günü

CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımına AK Parti’den tepki

21:45 15.02.2022
© Twitter CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımı
CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Twitter
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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çekildiği fotoğrafları “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notuyla paylaşan CHP'li Adıgüzel'e AK Parti'den tepki geldi. AK Partili Dağ, "AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün çekildiği fotoğraflara yer vererek 14 Şubat’a ilişkin bir mesaj paylaştı.
Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu; Erdoğan’ı ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yan yana gösteren fotoğrafları paylaştı ve “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…” yazdı.
Bu paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi.
“Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor” diyen Dağ, şunları yazdı:
"AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
TÜRKİYE
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
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