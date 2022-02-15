https://tr.sputniknews.com/20220215/chpli-adiguzelin-14-subatta-herkes-sevdigiyle-paylasimina-ak-partiden-tepki-1053877926.html

CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımına AK Parti’den tepki

CHP’li Adıgüzel’in '14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle' paylaşımına AK Parti’den tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çekildiği fotoğrafları “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notuyla paylaşan CHP'li Adıgüzel'e AK Parti'den... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T21:45+0300

2022-02-15T21:45+0300

2022-02-15T21:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

muhammed bin zayid el nehyan

14 şubat sevgililer günü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün çekildiği fotoğraflara yer vererek 14 Şubat’a ilişkin bir mesaj paylaştı.Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu; Erdoğan’ı ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yan yana gösteren fotoğrafları paylaştı ve “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…” yazdı.Bu paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. “Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor” diyen Dağ, şunları yazdı:

https://tr.sputniknews.com/20220214/kemal-kilicdaroglundan-14-subat-paylasimi-1053838310.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, muhammed bin zayid el nehyan, 14 şubat sevgililer günü