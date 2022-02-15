CHP'li Ağbaba: KDV indirimleri enflasyon yüzde 207 artmadan önce anlam ifade edebilirdi

"KDV indirimlerinin ayçiçek yağına etkisi 1,79 lira, bulgura 70 kuruş, süte 68 kuruş, yumurtaya 10 kuruş, beyaz peynire 3,19 lira, tavuk etine 2,03 lira, salatalığa 87 kuruş ve kırmızı ete ise sadece 6,39 liralık bir indirime etki ettiği görülmektedir. Fiyatlar bu kadar yükselmeden önce yapılacak KDV indirimleri gıda fiyatlarının bugünden daha fazla ucuza alınmasını sağlayacakken, enflasyonun yüzde 50’ye dayandığı, gıda enflasyonunun ise yüzde 55 aşması neticesinde yüzde 7’lik KDV indiriminin çok fazla etkisi olmayacaktır. Bu yüzdendir ki Erdoğan yüzde 7’lik KDV indirimine ek olarak marketlerden de ekstra yüzde 7'lik bir indirim beklemektedir. Enflasyonla ve gıda fiyatı artışlarına karşı eğer gerçekçi bir mücadele verilmek isteniyorsa iktidarın ülke tarihinin belki de en büyük zammı olan yüzde 127'lik elektrik faturalarını geri çekmelidir. Girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı, elektrik, doğal gaz faturalarının pik yaptığı ve akaryakıta neredeyse iki günde bir gelen zamlar düşünüldüğünde, gıda enflasyonundaki artış kolay kolay dizginlenemeyecektir."