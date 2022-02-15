https://tr.sputniknews.com/20220215/cijov-ukrayna-saldirirsa-veya-ruslari-oldurmeye-baslarsa-yanit-veririz--1053855710.html
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Ukrayna saldırırsa veya Rusları öldürmeye başlarsa yanıt veririz
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Ukrayna saldırırsa veya Rusları öldürmeye başlarsa yanıt veririz
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Ukrayna'nın saldırı düzenlemesi ve Rus vatandaşlarını öldürmeye başlaması halinde Moskova'nın buna yanıt... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:51+0300
2022-02-15T12:51+0300
2022-02-15T12:56+0300
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nato
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Guardian gazetesine demeç veren Çijov, "Eğer Ukraynalılar Rusya'ya saldırırsa ya da Donbass'ta veya başka bir yerde Rus vatandaşlarını öldürmeye başlarlarsa, yanıt vermemiz halinde şaşırmayın" dedi. Rusya'yı kışkırtmadıkları sürece Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmayacağının altını çizen Çijov, bahsettiği eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Rusya'nın dünyanın her noktasındaki vatandaşlarını koruyacağını vurguladı. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığına dair Batı'da köpürtülen iddialara da cevap veren Çijov, şu anda Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin sayısının Eylül 2021'de 'Zapad-2021' tatbikatında görev alan askerlerin sayısıyla aynı olduğunu kaydederek o zaman hiç kimsenin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığına dair söylemlerde bulunmadığını anımsattı. Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor. Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-diplomat-rusyanin-ukraynayi-isgaline-yarin-baslayacagi-iddialari-gulunc-1053851398.html
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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Ukrayna saldırırsa veya Rusları öldürmeye başlarsa yanıt veririz
12:51 15.02.2022 (güncellendi: 12:56 15.02.2022) Abone ol
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Ukrayna'nın saldırı düzenlemesi ve Rus vatandaşlarını öldürmeye başlaması halinde Moskova'nın buna yanıt vereceğini vurguladı.
Guardian gazetesine demeç veren Çijov, "Eğer Ukraynalılar Rusya'ya saldırırsa ya da Donbass'ta veya başka bir yerde Rus vatandaşlarını öldürmeye başlarlarsa, yanıt vermemiz halinde şaşırmayın" dedi.
Rusya'yı kışkırtmadıkları sürece Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmayacağının altını çizen Çijov, bahsettiği eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Rusya'nın dünyanın her noktasındaki vatandaşlarını koruyacağını vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığına dair Batı'da köpürtülen iddialara da cevap veren Çijov, şu anda Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin sayısının Eylül 2021'de 'Zapad-2021' tatbikatında görev alan askerlerin sayısıyla aynı olduğunu kaydederek o zaman hiç kimsenin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığına dair söylemlerde bulunmadığını anımsattı.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.