https://tr.sputniknews.com/20220215/cinayet-suphelisini-gizledigi-ihbari-yapildi-fazla-yolcu-ve-yetersiz-ehliyetten-ceza-aldi-1053852912.html

Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı

Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı

Adana'da cinayet şüphelisi bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün arkasına bağlı römorkun içinde gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:52+0300

2022-02-15T11:52+0300

2022-02-15T11:52+0300

türkiye

adana

cinayet

ceza

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Şanlıurfa'da cinayete karışan bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan 49 AB 324 plakalı minibüsün arkasına bağlı römorkta gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndan Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Aracın geçiş güzergahlarında tedbir alan ekipler, minibüsü Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi yakınlarında otoyolda durdurdu. Römorku arayan, ardından da araç içindeki yolcuları indirerek kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisine rastlamadı. Sürücü Mehmet İ.'nin ehliyetinin aracı sürmeye yeterli olmadığını, ayrıca 15 kişi kapasiteli minibüste 22 kişinin yolculuk ettiğini belirledi. Sürücü Mehmet İ.'ye 'yetersiz ehliyet' ve 'fazla yolcu bulundurmak'tan 3 bin 800 lira ceza kesildi.

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adana, cinayet, ceza