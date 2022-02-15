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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti

10:53 15.02.2022
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.
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