https://tr.sputniknews.com/20220215/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalinndan-filistin-ziyareti-1053850172.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:53+0300
2022-02-15T10:53+0300
2022-02-15T10:53+0300
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ibrahim kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.