Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Filistin ziyareti

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.