https://tr.sputniknews.com/20220215/disisleri-bakanligindan-yunanistanin-iskece-turk-birliginin-statusunu-tescil-etmemesine-tepki-1053870343.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:40+0300
2022-02-15T17:40+0300
2022-02-15T17:40+0300
politika
dışişleri bakanlığı
yunanistan
iskeçe
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.
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dışişleri bakanlığı, yunanistan, iskeçe
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.
Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.