https://tr.sputniknews.com/20220215/disisleri-bakanligindan-yunanistanin-iskece-turk-birliginin-statusunu-tescil-etmemesine-tepki-1053870343.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T17:40+0300

2022-02-15T17:40+0300

2022-02-15T17:40+0300

politika

dışişleri bakanlığı

yunanistan

iskeçe

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.

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dışişleri bakanlığı, yunanistan, iskeçe