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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/donetsk-ukrayna-genelkurmay-baskanligi-donbassa-saldiri-planini-hazirladi-1053840603.html
Donetsk: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'a saldırı planını hazırladı
Donetsk: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'a saldırı planını hazırladı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donetsk ve... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:35+0300
2022-02-15T00:35+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
donbass
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Basurin, "Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırı planını hazırladı. Yakında Ukrayna Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin topraklarının istila edilmesiyle ilgili" dedi.Basurin'in açıklaması, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220215/fransa-disisleri-bakani-le-drian-rusyanin-ukraynaya-saldiracaginin-belirtilerini-gormuyoruz-1053840229.html
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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, donbass

Donetsk: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'a saldırı planını hazırladı

00:35 15.02.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donetsk ve Lugansk'a saldırı planı hazırladığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Basurin, "Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırı planını hazırladı. Yakında Ukrayna Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin topraklarının istila edilmesiyle ilgili" dedi.

Basurin'in açıklaması, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.

Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
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