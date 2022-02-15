Donetsk: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'a saldırı planını hazırladı

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Basurin, "Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırı planını hazırladı. Yakında Ukrayna Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin topraklarının istila edilmesiyle ilgili" dedi.



Basurin'in açıklaması, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.



Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.



Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.