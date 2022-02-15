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DSÖ araştırması: Zevk, cinsellik eğitiminde geri plana atılmamalı
DSÖ araştırması: Zevk, cinsellik eğitiminde geri plana atılmamalı
DSÖ araştırmasına göre cinsel eğitimlerde zevk gibi cinsel ilişki sebeplerini de ele almak prezervatif gibi güvenli cinsellik araçlarının kullanımının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T11:01+0300
2022-02-15T11:01+0300
dsö
dünya
cinsellik
prezervatif
aids
zevk
hamilelik
araştırma
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) araştırmacılar, cinsel hazza ulaşma konusunda insanları eğitmenin, güvenli cinsellik mesajlarını ulaştırmaya da yardımcı olabileceğini söyledi. Araştırma sonucunda, bu tür yaklaşımların, yalnızca korunmasız cinselliğin tehlikelerine odaklanan yaklaşımlara nazaran prezervatif kullanımını daha çok artırdığı ortaya koyuldu. Korku değil zevk almanın daha sağlıklı bir teşvik edici unsur olduğuna dikkat çeken araştırmacılar cinselliğin aynı anda hem zevk alınabilir hem de güvenli olabileceğine dikkat çekti. Güvenli cinsellik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV veya istenmeyen gebelik durumları olmadan güvenli cinsel ilişki deneyimi için kullanılıyor.Her yıl dünya genelinde cinsel sağlık ve hak hizmetleri üzerine milyarlarca dolar harcanıyor ama bu hizmetleri yaymaya yönelik programlar insanların cinsel ilişkiye girme sebeplerinden en temel olanını, yani kendini iyi hissetmeyi ele almıyor. Bu araştırmada DSÖ ile birlikte çalışan 'The Pleasure Project (Zevk Projesi), 'kimsenin cinsel ilişkiye girme sebepleri üzerinde konuşmadığı bitmek bilmeyen AIDS toplantılarından bıkkınlık gelmesi sonucu' 2004'te kamu sağlığı yetkilisi Anne Philpott tarafından kuruldu. BBC'nin aktardığına göre "Zevk almak, cinsel ilişkiye girmenin muhtemelen en güçlü sebeplerinden biri ama cinsel eğitim hizmetlerinde hep göz ardı edildi" diyen Philpott şöyle devam etti: " 'Aldığınız cinsel eğitim sizi ilişkileriniz ve cinsel yaşamlarınızda yeterince donanımlı hale getirdi mi?' diye sorsanız çoğu insan 'Hayır' yanıtı verecektir. Cinsellik hem güvenli hem de zevk alınabilir bir şey olabilir. Tamamen bunun üzerinde açıkça konuşabilmek ve insanlara güven aşılamaya bağlı." Bu nedenle Philpott cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve hamilelik önlemi olarak kullanılan prezervatiflerin zevk alma araçları olarak pazarlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu araştırma kapsamında da uzmanlar tıp literatürünü detaylıca inceledi ve farklı güvenli cinsellik eğitimi programlarını bulup davranışsal değişiklikler üzerindeki etkilerini kıyasladı. Yapılan taramada güvenli cinsellik mesajının yanı sıra zevk almanın da önemli olduğunu söyleyen 33 proje bulundu ve bunların prezervatif kullanımını teşvikte daha başarılı olduğu görüldü. 'Plos One' dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Dr Lianne Gonsalves, "Bu araştırmanın basit bir sonucu var: Cinsel ilişkiye girme sebeplerini -buna zevk almak dahil- daha iyi ele alan programlardan sağlık açısından daha iyi sonuçlar elde ediliyor" hatırlatması yaptı.
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https://tr.sputniknews.com/20220112/dunyanin-en-buyuk-ureticilerinden-karex-pandemide-prezervatif-kullanimi-yuzde-40-azaldi-1052649421.html
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dsö, cinsellik, prezervatif, aids, zevk, hamilelik, araştırma

DSÖ araştırması: Zevk, cinsellik eğitiminde geri plana atılmamalı

11:01 15.02.2022
© AP Photo / Damian DovarganesSevgililer Günü- Kalp- Aşk
Sevgililer Günü- Kalp- Aşk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Damian Dovarganes
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DSÖ araştırmasına göre cinsel eğitimlerde zevk gibi cinsel ilişki sebeplerini de ele almak prezervatif gibi güvenli cinsellik araçlarının kullanımının artmasına yardımcı oluyor. Korkulacak değil zevk alınacak kısımların da anlatılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar "Cinsellik hem güvenli hem de zevk alınabilir bir şey olabilir" diyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) araştırmacılar, cinsel hazza ulaşma konusunda insanları eğitmenin, güvenli cinsellik mesajlarını ulaştırmaya da yardımcı olabileceğini söyledi. Araştırma sonucunda, bu tür yaklaşımların, yalnızca korunmasız cinselliğin tehlikelerine odaklanan yaklaşımlara nazaran prezervatif kullanımını daha çok artırdığı ortaya koyuldu. Korku değil zevk almanın daha sağlıklı bir teşvik edici unsur olduğuna dikkat çeken araştırmacılar cinselliğin aynı anda hem zevk alınabilir hem de güvenli olabileceğine dikkat çekti.
Güvenli cinsellik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV veya istenmeyen gebelik durumları olmadan güvenli cinsel ilişki deneyimi için kullanılıyor.
Her yıl dünya genelinde cinsel sağlık ve hak hizmetleri üzerine milyarlarca dolar harcanıyor ama bu hizmetleri yaymaya yönelik programlar insanların cinsel ilişkiye girme sebeplerinden en temel olanını, yani kendini iyi hissetmeyi ele almıyor.
Bu araştırmada DSÖ ile birlikte çalışan 'The Pleasure Project (Zevk Projesi), 'kimsenin cinsel ilişkiye girme sebepleri üzerinde konuşmadığı bitmek bilmeyen AIDS toplantılarından bıkkınlık gelmesi sonucu' 2004'te kamu sağlığı yetkilisi Anne Philpott tarafından kuruldu.
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BBC'nin aktardığına göre "Zevk almak, cinsel ilişkiye girmenin muhtemelen en güçlü sebeplerinden biri ama cinsel eğitim hizmetlerinde hep göz ardı edildi" diyen Philpott şöyle devam etti: " 'Aldığınız cinsel eğitim sizi ilişkileriniz ve cinsel yaşamlarınızda yeterince donanımlı hale getirdi mi?' diye sorsanız çoğu insan 'Hayır' yanıtı verecektir. Cinsellik hem güvenli hem de zevk alınabilir bir şey olabilir. Tamamen bunun üzerinde açıkça konuşabilmek ve insanlara güven aşılamaya bağlı." Bu nedenle Philpott cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve hamilelik önlemi olarak kullanılan prezervatiflerin zevk alma araçları olarak pazarlanmasının önemli olduğunu vurguladı.
Bu araştırma kapsamında da uzmanlar tıp literatürünü detaylıca inceledi ve farklı güvenli cinsellik eğitimi programlarını bulup davranışsal değişiklikler üzerindeki etkilerini kıyasladı. Yapılan taramada güvenli cinsellik mesajının yanı sıra zevk almanın da önemli olduğunu söyleyen 33 proje bulundu ve bunların prezervatif kullanımını teşvikte daha başarılı olduğu görüldü.
'Plos One' dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Dr Lianne Gonsalves, "Bu araştırmanın basit bir sonucu var: Cinsel ilişkiye girme sebeplerini -buna zevk almak dahil- daha iyi ele alan programlardan sağlık açısından daha iyi sonuçlar elde ediliyor" hatırlatması yaptı.
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