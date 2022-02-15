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DSÖ: Doğu Avrupa'da vakalar 2 haftada ikiye katlandı
DSÖ: Doğu Avrupa'da vakalar 2 haftada ikiye katlandı
Dünya Sağlık Örgütü, 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nin doğusundaki ülkelerin çoğunda Kovid-19 vaka artışlarının son 2 haftada ikiye katlandığını duyurdu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-15T22:28+0300
koronavirüs
doğu avrupa
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
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Basın açıklamasında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, örgütün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.Kluge, Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka görüldüğü ve 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kovid-19 ölümcül bir hastalık olmayı sürdürüyor" dedi.Bölgede Kovid-19'un sağlık çalışanları arasında da yayıldığına dikkati çeken Kluge, "Sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranı geçen yılın sonunda 30 binlerdeyken son bir ayda 50 binlere yükseldi." şeklinde konuştu."Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde"Kluge, aşılama oranının bazı ülkelerde düşük olduğuna da vurgu yaparak "Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde. Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan'da 60 yaş üstü nüfustan aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 40'ın altında." bilgisini paylaştı.Aynı şekilde Bulgaristan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'da aşısını tamamlayan sağlık çalışanlarının yüzde 40'ın altında olduğunu belirten Kluge, Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayılımını hala sürdürdüğünün altını çizdi.'Bir haftada 25 binin üzerinde kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti'Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde "sadece bir haftada 25 binin üzerinde kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği" ve "son 2 haftada Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da vaka artış oranının iki katına çıktığını" belirtti.Bölge ülkelerine virüsün yayılma hızının neden arttığını inceleme çağrısında bulunan Kluge, her ülkenin aşılama programını hızlandırmak için adım atması gerektiğini vurguladı.
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doğu avrupa, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs

DSÖ: Doğu Avrupa'da vakalar 2 haftada ikiye katlandı

22:27 15.02.2022 (güncellendi: 22:28 15.02.2022)
© AATürkiye, koronavirüs, yoğun bakım
Türkiye, koronavirüs, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü, 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nin doğusundaki ülkelerin çoğunda Kovid-19 vaka artışlarının son 2 haftada ikiye katlandığını duyurdu.
Basın açıklamasında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, örgütün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.
Kluge, Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka görüldüğü ve 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kovid-19 ölümcül bir hastalık olmayı sürdürüyor" dedi.
Bölgede Kovid-19'un sağlık çalışanları arasında da yayıldığına dikkati çeken Kluge, "Sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranı geçen yılın sonunda 30 binlerdeyken son bir ayda 50 binlere yükseldi." şeklinde konuştu.
"Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde"
Kluge, aşılama oranının bazı ülkelerde düşük olduğuna da vurgu yaparak "Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde. Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan'da 60 yaş üstü nüfustan aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 40'ın altında." bilgisini paylaştı.
Aynı şekilde Bulgaristan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'da aşısını tamamlayan sağlık çalışanlarının yüzde 40'ın altında olduğunu belirten Kluge, Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayılımını hala sürdürdüğünün altını çizdi.

'Bir haftada 25 binin üzerinde kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti'

Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde "sadece bir haftada 25 binin üzerinde kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği" ve "son 2 haftada Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da vaka artış oranının iki katına çıktığını" belirtti.
Bölge ülkelerine virüsün yayılma hızının neden arttığını inceleme çağrısında bulunan Kluge, her ülkenin aşılama programını hızlandırmak için adım atması gerektiğini vurguladı.
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