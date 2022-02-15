https://tr.sputniknews.com/20220215/dso-omicronun-hafifligi-salginin-bittigine-dair-yanlis-soylem-yaratiyor-1053840339.html

DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T00:15+0300

2022-02-15T00:15+0300

2022-02-15T00:16+0300

koronavirüs

omicron

dsö

varyant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049796129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a55e3cbfa5af12237d0fa724622f3504.jpg

ABD'de düzenlenen Kovid-19 Küresel Eylem Toplantısı'na video konferans yoluyla bağlanan Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair konuştu.Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski artmış durumda" şeklinde konuştu.116 ülkenin, DSÖ'nün belirlediği 'nüfusun yüzde 70'ini aşılama' hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Kovid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara ise "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor" açıklamasında bulundu.Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicron, dsö, varyant