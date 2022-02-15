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Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart: Faiz artırımında gecikme sorunları öteler
Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart: Faiz artırımında gecikme sorunları öteler
Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart, Fed'in Mart ayı ve sonrasında yapacağı toplantılarda alacağı kararların enflasyonla ilgili sorunların ne kadar süreceği... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T18:52+0300
2022-02-15T18:54+0300
ekonomi
dünya bankası
faiz
fed
carmen reinhart
enflasyon
abd
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Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, kalıcılaşmaya başlayan enflasyonun önüne geçmek için Fed’in parasal sıkılaşmayı hızla ve kararlılıkla uygulaması gerektiğini belirtti.Bir süredir tedarik zinciri şoklarının enflasyonu ABD ve diğer her yerde kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulunan Reinhart, Fed’in faiz artırımında gecikmesinin sorunu daha da uzatacağını söyledi.Bloonberg HT'nin aktardığına göre Reinhart, Dünya Bankası’nın tarafından yayımlanacak Dünya Gelişim Raporu öncesinde yaptığı açıklamada, “Enflasyonun gerçekten kalıcı olduğu ortaya çıkarsa benim Fed’in izlemesi gereken yolla ilgili düşüncem ‘şu anda ne kadar çok şey yaparsan sonrasında o kadar rahat edersin’ olacaktır” ifadelerini kullandıFed’in mütevazı bir sıkılaşmanın sinyallerini verdiğini söyleyen Reinhart fakat gelecek verilere göre vites artırmalarının mümkün olduğunu söyleyerek, “Benim düşüncem eğer mevcut eğilim ihtiyatlı olmak ve eylemleri geciktirmek olursa bu basitçe problemi ötelemek anlamına gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.'Enflasyon kalıcı' vurgusuSon bir yıldır fiyatlarda yaşanan artışın geçici olmasının küçük bir ihtimal olduğunu savunan Reinhart bunun sebebi olarak tedarik zinciri şoklarının emtia fiyatları, lojistik maliyetleri ve diğer birçok sektörü etkilemesi olarak belirtti.Ekonomist Ukrayna ve Rusya arasındaki artan gerginliğe de değinerek bu durumun enflasyonist baskıları kötüleştirerek petrol fiyatlarını Aralık 2020’den bu yana yüzde 77 artırdığını da sözlerine eklerken, “Bunların hiçbiri geçici olmadı ve enflasyon bize bu hayatta çok az şeyin kalıcı olacağını fakat birçoğunun ısrarcı olduğunu kanıtlıyor” yorumunda bulundu.Mart ayında yapılacak Fed toplantısında faiz artırımı kararına kesin gözüyle bakılırken oy verecek yetkililerin artırımın ne kadar agresif olacağını konusunda fikir ayrılığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/st-louis-fed-baskani-temmuza-kadar-100-baz-puan-faiz-artirilmali-1053831020.html
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dünya bankası, faiz, fed, carmen reinhart, enflasyon, abd

Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart: Faiz artırımında gecikme sorunları öteler

18:52 15.02.2022 (güncellendi: 18:54 15.02.2022)
© REUTERSDünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© REUTERS
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Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart, Fed'in Mart ayı ve sonrasında yapacağı toplantılarda alacağı kararların enflasyonla ilgili sorunların ne kadar süreceği konusunda belirleyici olacağını söyledi. İhtiyatlı bir tavrın sorunu ötelemek anlamına geleceğini kaydeden ekonomist, Fed'in mevcut adımlarının gelecek için rahatlatıcı olabileceğini söyledi.
Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, kalıcılaşmaya başlayan enflasyonun önüne geçmek için Fed’in parasal sıkılaşmayı hızla ve kararlılıkla uygulaması gerektiğini belirtti.
Bir süredir tedarik zinciri şoklarının enflasyonu ABD ve diğer her yerde kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulunan Reinhart, Fed’in faiz artırımında gecikmesinin sorunu daha da uzatacağını söyledi.
Bloonberg HT'nin aktardığına göre Reinhart, Dünya Bankası’nın tarafından yayımlanacak Dünya Gelişim Raporu öncesinde yaptığı açıklamada, “Enflasyonun gerçekten kalıcı olduğu ortaya çıkarsa benim Fed’in izlemesi gereken yolla ilgili düşüncem ‘şu anda ne kadar çok şey yaparsan sonrasında o kadar rahat edersin’ olacaktır” ifadelerini kullandı
Fed’in mütevazı bir sıkılaşmanın sinyallerini verdiğini söyleyen Reinhart fakat gelecek verilere göre vites artırmalarının mümkün olduğunu söyleyerek, “Benim düşüncem eğer mevcut eğilim ihtiyatlı olmak ve eylemleri geciktirmek olursa bu basitçe problemi ötelemek anlamına gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

'Enflasyon kalıcı' vurgusu

Son bir yıldır fiyatlarda yaşanan artışın geçici olmasının küçük bir ihtimal olduğunu savunan Reinhart bunun sebebi olarak tedarik zinciri şoklarının emtia fiyatları, lojistik maliyetleri ve diğer birçok sektörü etkilemesi olarak belirtti.
Ekonomist Ukrayna ve Rusya arasındaki artan gerginliğe de değinerek bu durumun enflasyonist baskıları kötüleştirerek petrol fiyatlarını Aralık 2020’den bu yana yüzde 77 artırdığını da sözlerine eklerken, “Bunların hiçbiri geçici olmadı ve enflasyon bize bu hayatta çok az şeyin kalıcı olacağını fakat birçoğunun ısrarcı olduğunu kanıtlıyor” yorumunda bulundu.
Mart ayında yapılacak Fed toplantısında faiz artırımı kararına kesin gözüyle bakılırken oy verecek yetkililerin artırımın ne kadar agresif olacağını konusunda fikir ayrılığı belirtiliyor.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
Dün, 18:32
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