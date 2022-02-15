https://tr.sputniknews.com/20220215/egitimci-cihat-sener-bir-felsefe-ogrencisi-bir-tip-fakultesi-ogrencisinden-daha-mi-niteliksiz-1053879255.html
Eğitimci Cihat Şener: Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz?
Eğitimci Cihat Şener: Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz?
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na katılan eğitimci Cihat Şener baraj puanı kalkan bölümler için "Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T22:30+0300
2022-02-15T22:30+0300
2022-02-15T22:35+0300
akşam postasi
radyo
eğitim
baraj puanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
Üniversite sınavında bazı bölümler için baraj puanın kalkmasını eğitimci Cihat Şener, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener’in açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, eğitim, baraj puanı
Eğitimci Cihat Şener: Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz?
22:30 15.02.2022 (güncellendi: 22:35 15.02.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na katılan eğitimci Cihat Şener baraj puanı kalkan bölümler için "Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz?" yorumunda bulundu.
Üniversite sınavında bazı bölümler için baraj puanın kalkmasını eğitimci Cihat Şener, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener’in açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
“Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz? Bu insanlar özellikle diğer insanların özellikle gençlerin hangilerinin nasıl nitelikli olduklarının bununla mı belirleyecekler? Bu işi anlayamadım. Sınavın içine yani soruların niteliğine tek kelime etmem ve bu ülkede belki de en doğru iştir o soruların hazırlanması. Çocukların bu soruları çözememesi sorun ama bu kısmı görmüyorlar çünkü işlerine gelmiyor. Bizim amacımız psikolojik. YÖK başkanı böyle bir açıklama mı yapar? Zaten batırmışsınız çocukların psikolojisini. Nedir sizin amacınız? Çocuklara nasıl bir psikolojik yarar sağlayacak? Bizim amacımız psikolojik diye demeç veriyorsunuz. Adayların önündeki bariyeri kaldırmak. Olmaz. Siz bu kadar çocuğu lise dediğiniz bu garip okullara koyup bunların içinden zaten yarım yamalak yani sanki mühendisliklerde çok iyi eğitim veriliyormuş gibi anlatmak istemiyorum ama barajların üstünde olan çocukların çok nitelikli olduklarını da söylemiyorum. Zaten çok yüksek nitelikli olanlar Türkiye’de kalmıyorlar, onlar yurtdışına gidiyor. Bir kısmı geçici olarak Türkiye’de kalıp diplomasını aldıktan sonra gidiyor. Siz bu çocuklara neden doğru eğitim vermiyorsunuz? Neden bu çocukları bu sınavlarda daha yüksek puan alabilecek düzeye getirmiyorsunuz? Sınav sorularına baktığımızda Türkiye’de yapılan belki de doğru iştir yüksek nitelikli sorulardır ama çocuklarımız çözemiyor. Neden çözemiyor? Çünkü çocuklarımız verilen eğitim o soruları çözebilecek düzeyde değil.“