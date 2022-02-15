Eğitimci Cihat Şener: Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz?

“Bir felsefe öğrencisi, bir tıp fakültesi öğrencisinden daha mı niteliksiz? Bu insanlar özellikle diğer insanların özellikle gençlerin hangilerinin nasıl nitelikli olduklarının bununla mı belirleyecekler? Bu işi anlayamadım. Sınavın içine yani soruların niteliğine tek kelime etmem ve bu ülkede belki de en doğru iştir o soruların hazırlanması. Çocukların bu soruları çözememesi sorun ama bu kısmı görmüyorlar çünkü işlerine gelmiyor. Bizim amacımız psikolojik. YÖK başkanı böyle bir açıklama mı yapar? Zaten batırmışsınız çocukların psikolojisini. Nedir sizin amacınız? Çocuklara nasıl bir psikolojik yarar sağlayacak? Bizim amacımız psikolojik diye demeç veriyorsunuz. Adayların önündeki bariyeri kaldırmak. Olmaz. Siz bu kadar çocuğu lise dediğiniz bu garip okullara koyup bunların içinden zaten yarım yamalak yani sanki mühendisliklerde çok iyi eğitim veriliyormuş gibi anlatmak istemiyorum ama barajların üstünde olan çocukların çok nitelikli olduklarını da söylemiyorum. Zaten çok yüksek nitelikli olanlar Türkiye’de kalmıyorlar, onlar yurtdışına gidiyor. Bir kısmı geçici olarak Türkiye’de kalıp diplomasını aldıktan sonra gidiyor. Siz bu çocuklara neden doğru eğitim vermiyorsunuz? Neden bu çocukları bu sınavlarda daha yüksek puan alabilecek düzeye getirmiyorsunuz? Sınav sorularına baktığımızda Türkiye’de yapılan belki de doğru iştir yüksek nitelikli sorulardır ama çocuklarımız çözemiyor. Neden çözemiyor? Çünkü çocuklarımız verilen eğitim o soruları çözebilecek düzeyde değil.“