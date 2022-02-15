https://tr.sputniknews.com/20220215/elon-musk-57-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-bagisladi-1053860461.html

Elon Musk, 5.7 milyar dolarlık Tesla hissesi bağışladı

Elon Musk, 5.7 milyar dolarlık Tesla hissesi bağışladı

Pazartesi günü bir menkul kıymet dosyasına göre Elon Musk, geçen yıl hayır kurumlarına yaklaşık 5.7 milyar dolar değerinde Tesla Inc. hissesi bağışladı ve... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:16+0300

2022-02-15T14:16+0300

2022-02-15T14:16+0300

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bağış

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Tesla, SpaceX, Neuralink, Musk Foundation gibi yapıların kurucusu olan Elon Musk, 5.7 milyar dolar değerinde Tesla hissesi bağışladı. Bağışlar, 2021’in son iki ayında Elon Musk’ın bir dizi hisse senedi satışı yaptığı dönemde gerçekleşti.Vergiyle ilişkilendirildiSözcü'nün Wall Street Journal'dan aktardığına göre; bazı uzmanlar Musk’ın bağışını vergi ile ilişkilendirdi. Çünkü; vazgeçilen sermaye kazançları vergilendirilmiyor. Internal Revenue Service’in değerlendirmelerine göre de Musk’ın pazartesi günü açıklanan bağışları, yaklaşık 5,7 milyar dolar değerinde olacak. Ayrıca Musk’ın bağışları sırasında 1.060 doların üzerinde işlem gören Tesla’nın hissesi Pazartesi günü 875.76 dolardan kapandı.Musk’ın bağışı aslında çok da şaşırtıcı olmamalı, çünkü Tesla CEO’su 2012 yılında zengin insanları, servetlerinin çoğunu hayırsever amaçlara bağışlamayı teşvik eden Bağış Taahhüdü’nü imzaladı.Bağışların bir kısmı yenilenebilir enerji ve yapay zeka çalışmalarınaMusk’ın hayırsever çabaları genel olarak pek basının gündeminde olmadı. Oysa Musk, 2002 yılında Musk Vakfı’nı kurmuştu. Vakfın web sitesine göre, yenilenebilir enerji araştırmaları ve insan uzay araştırmaları da dahil olmak üzere gruplara hibeler veriliyor. 2015 yılında, yapay zekânın ticari çıkarlardan ziyade toplumsal ihtiyaçlara hizmet etmesini sağlamak için toplu olarak 1 milyar dolar taahhüt eden bir grup Silikon Vadisi yatırımcısı arasında yer aldı.Ayrıca, Musk’ın hayır kurumlarına ne kadar bağış yaptığı tam olarak bilinmese de zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar da yapıyor.Teksas'ı da ihmal etmediMart ayında Musk, bir Teksas ilçesindeki okullara 20 milyon dolar ve şehir merkezini canlandırmak için bir Teksas şehrine de 10 milyon dolar bağışladığını tweetledi. 2018’de ise bir hayır kurumu için 100 milyon dolardan fazla Tesla hissesi sattığını tweetledi.Ekim ayında, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın yönetici direktörü milyarderleri küresel açlığa karşı yardım etmeye çağırdıktan sonra Musk, örgütün 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tanımlaması halinde Tesla hisselerini satacağını tweetledi. Dünya Gıda Programı sözcüsü, Musk’ın kuruluşa hisse bağışlayıp bağışlamadığı konusunda yorum yapmadı.

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elon musk, tesla, bağış, hibe