Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-BAE ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de yatırımcılarla toplantıda konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: * Türkiye-BEA ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık. Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımak.* BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz.* Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.*BAE ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım ortamı sağlıyor. Türkiye ise dinamik nüfus ile yeni gelişmelere öncülük ediyor. * Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlenmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.* Çift haneli olacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla başarımızı taçlandırmış olacağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor.* Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.

