https://tr.sputniknews.com/20220215/eskisehirde-10-kiz-ogrenciye-tacizde-bulunan-ogretmen-tutuklandi-1053875797.html
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T20:23+0300
2022-02-15T20:23+0300
2022-02-15T20:22+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
sözlü taciz
öğretmen
öğrenci
eskişehir
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
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taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, öğretmen, öğrenci, eskişehir
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.