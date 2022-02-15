https://tr.sputniknews.com/20220215/eskisehirde-10-kiz-ogrenciye-tacizde-bulunan-ogretmen-tutuklandi-1053875797.html

Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T20:23+0300

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türkiye

taciz

cinsel taciz

sözlü taciz

öğretmen

öğrenci

eskişehir

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

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taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, öğretmen, öğrenci, eskişehir