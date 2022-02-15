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Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-15T20:22+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
sözlü taciz
öğretmen
öğrenci
eskişehir
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/sislide-magaza-calisanina-cinsel-taciz-arkama-bakarak-kendine-dokundugu-alenen-gorunuyor-1053836242.html
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taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, öğretmen, öğrenci, eskişehir

Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

20:23 15.02.2022
© İHAEskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
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