https://tr.sputniknews.com/20220215/estonya-savas-ciksa-da-ukraynaya-yardim-edecegiz-1053841691.html

Estonya: Savaş çıksa da Ukrayna’ya yardım edeceğiz

Estonya: Savaş çıksa da Ukrayna’ya yardım edeceğiz

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’ya, Rusya’yla savaş çıksa da yardım etmeye devam edeceklerini belirtti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T01:20+0300

2022-02-15T01:20+0300

2022-02-15T01:20+0300

ukrayna krizi

estonya

ukrayna

kaja kallas

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Kallas, “Estonya devleti Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına destek veriyor ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığı savaşa dönüşse de yardım sağlamaya devam edecek. Ukrayna’ya destek verdiğimiz zaman sürekli müttefiklerimize danışıyoruz” diye açıkladı.Estonya için doğrudan tehdit yoksa da savaşın siber ve iç güvenlik, enerji ve ekonomi üzerindeki yan etkilerin ve olası sığınmacı akınının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başbakan, “Estonya, savaşın yan etkilerini yumuşatmak için eylem planımıza uygun olarak hazır olma seviyesini yükseltti. Tüm insanlarımızı, şirketlerimizi ve kurumlarımızı, Ukrayna’daki krizin, her birimizi etkileyecek askeri saldırıya dönüşmesi durumunda ne yapabilecekleri üzerinde düşünmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Estonya’nın Kiev Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceğini ve Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Estonya vatandaşlarına yardım edeceğini açıkladı.Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Ukrayna etrafındaki gerilimin yakında daha fazla artabileceğini söyledi. Laanet, Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerini ve Ukraynalı askerleri eğiten uzmanlarını ülkeden çıkarmayacaklarını belirterek, “Estonya, müttefikleriyle birlikte gelişmeleri yakından takip ediyor ve müttefiklerin bölgemize desteği garanti. İngiltere geçen hafta, Estonya’ya ek birlikler yönlendirmeye hazır olduğunu doğruladı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/donetsk-ukrayna-genelkurmay-baskanligi-donbassa-saldiri-planini-hazirladi-1053840603.html

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estonya, ukrayna, kaja kallas