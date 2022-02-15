https://tr.sputniknews.com/20220215/fransada-sari-yeleklilerin-temsilcisine-yonelik-gosteri-yasagi-talebi-reddedildi-1053843808.html

Fransa’da Sarı Yeleklilerin temsilcisine yönelik gösteri yasağı talebi reddedildi

Fransa’da Sarı Yeleklilerin temsilcisine yönelik gösteri yasağı talebi reddedildi

Fransa’da Özgürlük Konvoyu’na katıldığı için gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin önde gelen isimlerinden Jerome Rodrigues serbest bırakılırken, mahkeme savcının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T03:18+0300

2022-02-15T03:18+0300

2022-02-15T03:18+0300

dünya

fransa

sarı yelekliler

eylem

duruşma

jerome rodrigues

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Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlük Konvoyu’nun Paris’e geldiği 12 Şubat'ta Champs-Elysee yakınlarında 'yasak protesto düzenlemek' ve 'şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir gruba katılmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Rodrigues, savcının talebiyle Paris Adliyesinde hakim karşısına çıktı.Adliyeye avukatıyla gelen Rodrigues, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, duruşma 8 Temmuz’a ertelendi.Avukatı Arie Alimi de savcının gelecek duruşma tarihine kadar 'müvekkilinin gösterilere katılmasına yasak getirilmesi' talebini hakimin reddettiğini aktardı.Öte yandan, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen Rodrigues, “siyasi mahkum” olduğunu savundu.Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen simalarından Rodrigues, 26 Ocak 2019’daki bir eylem sırasında gözünü kaybetmişti.

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fransa, sarı yelekliler, eylem, duruşma, jerome rodrigues