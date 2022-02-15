Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220215/fransada-sari-yeleklilerin-temsilcisine-yonelik-gosteri-yasagi-talebi-reddedildi-1053843808.html
Fransa’da Sarı Yeleklilerin temsilcisine yönelik gösteri yasağı talebi reddedildi
Fransa’da Sarı Yeleklilerin temsilcisine yönelik gösteri yasağı talebi reddedildi
Fransa’da Özgürlük Konvoyu’na katıldığı için gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin önde gelen isimlerinden Jerome Rodrigues serbest bırakılırken, mahkeme savcının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T03:18+0300
2022-02-15T03:18+0300
dünya
fransa
sarı yelekliler
eylem
duruşma
jerome rodrigues
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053843783_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_01cdbffbc09d42b024c6542c112492af.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlük Konvoyu’nun Paris’e geldiği 12 Şubat'ta Champs-Elysee yakınlarında 'yasak protesto düzenlemek' ve 'şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir gruba katılmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Rodrigues, savcının talebiyle Paris Adliyesinde hakim karşısına çıktı.Adliyeye avukatıyla gelen Rodrigues, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, duruşma 8 Temmuz’a ertelendi.Avukatı Arie Alimi de savcının gelecek duruşma tarihine kadar 'müvekkilinin gösterilere katılmasına yasak getirilmesi' talebini hakimin reddettiğini aktardı.Öte yandan, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen Rodrigues, “siyasi mahkum” olduğunu savundu.Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen simalarından Rodrigues, 26 Ocak 2019’daki bir eylem sırasında gözünü kaybetmişti.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053843783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5fdeb4ad867f8e6cf6216de83c4497c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, sarı yelekliler, eylem, duruşma, jerome rodrigues

Fransa’da Sarı Yeleklilerin temsilcisine yönelik gösteri yasağı talebi reddedildi

03:18 15.02.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATJerome Rodrigues
Jerome Rodrigues - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Abone olGoogle news
Fransa’da Özgürlük Konvoyu’na katıldığı için gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin önde gelen isimlerinden Jerome Rodrigues serbest bırakılırken, mahkeme savcının Rodrigues’e gösterilere katılma yasağı getirilmesi talebini geri çevirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlük Konvoyu’nun Paris’e geldiği 12 Şubat'ta Champs-Elysee yakınlarında 'yasak protesto düzenlemek' ve 'şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir gruba katılmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Rodrigues, savcının talebiyle Paris Adliyesinde hakim karşısına çıktı.
Adliyeye avukatıyla gelen Rodrigues, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, duruşma 8 Temmuz’a ertelendi.
Avukatı Arie Alimi de savcının gelecek duruşma tarihine kadar 'müvekkilinin gösterilere katılmasına yasak getirilmesi' talebini hakimin reddettiğini aktardı.
Öte yandan, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen Rodrigues, “siyasi mahkum” olduğunu savundu.
Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen simalarından Rodrigues, 26 Ocak 2019’daki bir eylem sırasında gözünü kaybetmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала