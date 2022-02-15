https://tr.sputniknews.com/20220215/gida-parakendecileri-dernegi-servis-ve-restoranlarda-da-gida-urunlerine-kdv-indirimi-istiyoruz-1053841007.html
Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz
Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:56+0300
2022-02-15T00:56+0300
2022-02-15T00:56+0300
ekonomi
gıda
restoran
kdv
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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkileri hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle, enflasyonla mücadelede kritik bir sürece başlandığını söyledi. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda gerekli indirimin yapıldığını belirten Aykaç, “Bizim derneğimizin bazı üyeleri, bunun biraz daha üzerinde başka ürünlerde de indirim yapacaklarını ilan ettiler.” dedi.Aykaç, ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Enflasyonun altından sadece perakendeciler ve üreticiler kalkamaz. Bunun topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı.Son zamanlarda, enerji maliyetleri (elektrik-akaryakıt) konusunda devletin bir düzenlemeye gideceği duyumu aldık. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bazı ürünlerde KDV indirimi üzerinde indirimler yapılacak. Gıda dışı ürünlerde KDV indirimi ile ilgili bir çalışmamız var. Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz.”
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gıda, restoran, kdv
Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz
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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi getirilmesini istediklerini dile getirdi.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkileri hakkında Bloomberg HT
’nin sorularını yanıtladı.
Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle, enflasyonla mücadelede kritik bir sürece başlandığını söyledi. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda gerekli indirimin yapıldığını belirten Aykaç, “Bizim derneğimizin bazı üyeleri, bunun biraz daha üzerinde başka ürünlerde de indirim yapacaklarını ilan ettiler.” dedi.
Aykaç, ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Enflasyonun altından sadece perakendeciler ve üreticiler kalkamaz. Bunun topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı.
Son zamanlarda, enerji maliyetleri (elektrik-akaryakıt) konusunda devletin bir düzenlemeye gideceği duyumu aldık. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bazı ürünlerde KDV indirimi üzerinde indirimler yapılacak. Gıda dışı ürünlerde KDV indirimi ile ilgili bir çalışmamız var. Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz.”