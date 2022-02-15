Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220215/gida-parakendecileri-dernegi-servis-ve-restoranlarda-da-gida-urunlerine-kdv-indirimi-istiyoruz-1053841007.html
Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz
Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:56+0300
2022-02-15T00:56+0300
ekonomi
gıda
restoran
kdv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053623241_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4ae1550479e4d3d2a0ae4c689e6d0228.jpg
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkileri hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle, enflasyonla mücadelede kritik bir sürece başlandığını söyledi. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda gerekli indirimin yapıldığını belirten Aykaç, “Bizim derneğimizin bazı üyeleri, bunun biraz daha üzerinde başka ürünlerde de indirim yapacaklarını ilan ettiler.” dedi.Aykaç, ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Enflasyonun altından sadece perakendeciler ve üreticiler kalkamaz. Bunun topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı.Son zamanlarda, enerji maliyetleri (elektrik-akaryakıt) konusunda devletin bir düzenlemeye gideceği duyumu aldık. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bazı ürünlerde KDV indirimi üzerinde indirimler yapılacak. Gıda dışı ürünlerde KDV indirimi ile ilgili bir çalışmamız var. Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053623241_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_49424a1952fba2581831285d1908cca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gıda, restoran, kdv

Gıda Parakendecileri Derneği: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz

00:56 15.02.2022
© İHARestoran, kafe
Restoran, kafe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi getirilmesini istediklerini dile getirdi.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkileri hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.
Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle, enflasyonla mücadelede kritik bir sürece başlandığını söyledi. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda gerekli indirimin yapıldığını belirten Aykaç, “Bizim derneğimizin bazı üyeleri, bunun biraz daha üzerinde başka ürünlerde de indirim yapacaklarını ilan ettiler.” dedi.
Aykaç, ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonun altından sadece perakendeciler ve üreticiler kalkamaz. Bunun topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı.
Son zamanlarda, enerji maliyetleri (elektrik-akaryakıt) konusunda devletin bir düzenlemeye gideceği duyumu aldık. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bazı ürünlerde KDV indirimi üzerinde indirimler yapılacak. Gıda dışı ürünlerde KDV indirimi ile ilgili bir çalışmamız var. Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала