https://tr.sputniknews.com/20220215/gunes-sistemine-en-yakin-yildizin-yorungesinde-3-gezegen-kesfedildi-1053878681.html

Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi

Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde üçüncü bir gezegen keşfetti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T22:05+0300

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2022-02-15T22:06+0300

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proxima centauri

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Makalesi Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4.23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0.26'sı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip Kayalık Ötegezegen ve Kararlı Tayfsal Gözlemler için Eşel Tayfçekeri (ESPRESSO) ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.Proxima d, bilinen en hafif ötegezegenlerdenGözlemlerde, yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.Yıldızın yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20180609/gokbilimcilerden-dunya-disi-yasam-ihtimali-kritik-kesif-1033800766.html

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