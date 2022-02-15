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Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi
Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi
Bilim insanları, Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde üçüncü bir gezegen keşfetti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
güneş
güneş sistemi
yıldız
gezegen
yörünge
proxima centauri
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Makalesi Astronomy &amp; Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4.23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0.26'sı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip Kayalık Ötegezegen ve Kararlı Tayfsal Gözlemler için Eşel Tayfçekeri (ESPRESSO) ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.Proxima d, bilinen en hafif ötegezegenlerdenGözlemlerde, yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.Yıldızın yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20180609/gokbilimcilerden-dunya-disi-yasam-ihtimali-kritik-kesif-1033800766.html
türkiye
güneş
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güneş, güneş sistemi, yıldız, gezegen, yörünge, proxima centauri

Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi

22:05 15.02.2022 (güncellendi: 22:06 15.02.2022)
© AP Photo / Altaf QadriUzay- Gökyüzü
Uzay- Gökyüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Altaf Qadri
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Bilim insanları, Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde üçüncü bir gezegen keşfetti.
Makalesi Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4.23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0.26'sı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.
Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip Kayalık Ötegezegen ve Kararlı Tayfsal Gözlemler için Eşel Tayfçekeri (ESPRESSO) ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.

Proxima d, bilinen en hafif ötegezegenlerden

Gözlemlerde, yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.
Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.
Yıldızın yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.
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