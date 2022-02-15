https://tr.sputniknews.com/20220215/hatayda-4-ton-900-kilo-bozuk-biber-salcasi-ele-gecirildi-1053860940.html
Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi
Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:22+0300
2022-02-15T14:22+0300
2022-02-15T14:24+0300
salça
türkiye
hatay
kimyasal
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri (JASAT) ile Antakya ilçesi Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bohşin Mahallesi'nde içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek üzere varil içerisinde Bursa'dan getirilen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirdi.Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Salça içerisindeki kimyasal maddenin tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numune alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/antalyada-75-ton-sagliksiz-salca-ve-tursu-ele-gecirildi-1049447626.html
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salça, hatay, kimyasal
Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi
14:22 15.02.2022 (güncellendi: 14:24 15.02.2022) Abone ol
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri (JASAT) ile Antakya ilçesi Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bohşin Mahallesi'nde içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek üzere varil içerisinde Bursa'dan getirilen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirdi.
Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Salça içerisindeki kimyasal maddenin tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numune alındı.