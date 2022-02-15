https://tr.sputniknews.com/20220215/hatayda-4-ton-900-kilo-bozuk-biber-salcasi-ele-gecirildi-1053860940.html

Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi

Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:22+0300

2022-02-15T14:22+0300

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salça

türkiye

hatay

kimyasal

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri (JASAT) ile Antakya ilçesi Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bohşin Mahallesi'nde içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek üzere varil içerisinde Bursa'dan getirilen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirdi.Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Salça içerisindeki kimyasal maddenin tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numune alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211001/antalyada-75-ton-sagliksiz-salca-ve-tursu-ele-gecirildi-1049447626.html

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salça, hatay, kimyasal