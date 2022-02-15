https://tr.sputniknews.com/20220215/hatayda-cip-suruye-daldi-56-koyun-2-esek-telef-oldu-1053871358.html

Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu

Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T18:11+0300

2022-02-15T18:11+0300

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türkiye

hatay

antakya

hayvan

sürü

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuzeytepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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hatay, antakya, hayvan, sürü