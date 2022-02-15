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https://tr.sputniknews.com/20220215/hatayda-cip-suruye-daldi-56-koyun-2-esek-telef-oldu-1053871358.html
Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu
Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T18:11+0300
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türkiye
hatay
antakya
hayvan
sürü
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuzeytepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
türkiye
hatay
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hatay, antakya, hayvan, sürü

Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu

18:11 15.02.2022 (güncellendi: 18:13 15.02.2022)
© İHA / GÖKHAN AKLANHatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu
Hatay'da cip sürüye daldı, 56 koyun 2 eşek telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / GÖKHAN AKLAN
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuzeytepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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