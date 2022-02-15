Türkiye
Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220215/hintli-kasanova-hindistanda-14-kadinla-ayni-anda-evlenip-tamamini-dolandiran-adam-tutuklandi-1053857768.html
'Hintli Casanova': Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı
'Hintli Casanova': Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı
Çok eşililiğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:22+0300
2022-02-15T13:30+0300
yaşam
hindistan
evlilik
dolandırıcılık
tutuklama
casanova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053857694_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_e4df1d445869f668535954be279545a3.jpg
Hindistan'ın Odisha eyaletinde Bibhu Prakash Swain adında 64 yaşındaki bir adam, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinde yaşayan 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı.Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi.Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu.Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi.Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.Hindistan'da yaşanan olay hakkında ünlü maceɾacı ve yazaɾ Giacomo Casanova'ya atıf yapılıyor.Asıl adı Giovanni Giacomo olan, 1725'te Venedik'te doğan ve 1798'de Dux Bohemia'da ölen ünlü gezgin ve yazar Casanova, 'çapkınlık' hikayelerinin maskotu olarak öne çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/hindistan-basortusu-yasaklari-ic-meselemiz-1053771273.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053857694_195:0:1094:674_1920x0_80_0_0_31b226cb040b438a9d233b2de0369042.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, evlilik, dolandırıcılık, tutuklama, casanova

'Hintli Casanova': Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı

13:22 15.02.2022 (güncellendi: 13:30 15.02.2022)
© Fotoğraf : India Today / screenshotÇok eşililiğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı.
Çok eşililiğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf : India Today / screenshot
Abone olGoogle news
Çok eşililiğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde Bibhu Prakash Swain adında 64 yaşındaki bir adam, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinde yaşayan 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı.
Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi.
Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.
Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.
Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.
Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu.
Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi.
Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.
Hindistan'da yaşanan olay hakkında ünlü maceɾacı ve yazaɾ Giacomo Casanova'ya atıf yapılıyor.
Asıl adı Giovanni Giacomo olan, 1725'te Venedik'te doğan ve 1798'de Dux Bohemia'da ölen ünlü gezgin ve yazar Casanova, 'çapkınlık' hikayelerinin maskotu olarak öne çıkıyor.
Hindistan'ın güney eyaleti Karnataka'da bazı yüksek okullarda İslamcı örtünme yasağı gerekçesiyle hicap kullanan Müslüman kız öğrencilerin derslere alınmamasına karşı Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen bir protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
DÜNYA
Hindistan: Başörtüsü yasakları iç meselemiz
12 Şubat, 11:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала