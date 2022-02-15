Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220215/hollandada-kovid-19-kisitlamalari-25-subattan-itibaren-kaldiriliyor-1053879727.html
Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubat’tan itibaren kaldırılıyor
Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubat’tan itibaren kaldırılıyor
Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat’tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T22:57+0300
2022-02-15T22:57+0300
koronavirüs
hollanda
koronavirüs
kısıtlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053879702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc004a371bf4e5c942e5f9c4f6918ce.jpg
Hollanda’da protestolara neden olan Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti. Ernst, “Herkes Kovid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Kovid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Kovid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi” dedi. Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı. Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi. Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat’a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat’tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulancak.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053879702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_214a780efe0d3b0531e4d72d6e4b69c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, koronavirüs, kısıtlama

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubat’tan itibaren kaldırılıyor

22:57 15.02.2022
© AFP 2022 / PHIL NIJHUISHollanda'da Kovid-19
Hollanda'da Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / PHIL NIJHUIS
Abone olGoogle news
Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat’tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.
Hollanda’da protestolara neden olan Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor.

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti.

Ernst, “Herkes Kovid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Kovid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Kovid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi” dedi.

Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi. Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat’a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat’tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulancak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала