https://tr.sputniknews.com/20220215/iki-hafta-boyunca-rezidansa-kilitlenen-kadini-itfaiye-kurtardi-1053864277.html

İki hafta boyunca rezidansa kilitlenen kadını itfaiye kurtardı

İki hafta boyunca rezidansa kilitlenen kadını itfaiye kurtardı

Aksaray’da sevgilisi tarafından 2 hafta önce kaçırılarak bir rezidansa kilitlenerek alıkonulduğu iddia edilen kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:11+0300

2022-02-15T15:11+0300

2022-02-15T15:11+0300

türkiye

kadın

aksaray

kadına yönelik şiddet

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Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta iddiaya göre, Mehmet A. sevgilisi Bahar Gül A.’yı 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı.Sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisi Bahar Gül A.’nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı.Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.Balkondan kadınla irtibata geçen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin “Arkadaşınız mı kaçırdı?” sorusuna, “Evet” diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.'Evi de ateşe verilmiş'Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı.İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/7-kattan-dusen-sedefnurun-polis-sevgilisi-tutuklandi-1052618789.html

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kadın, aksaray, kadına yönelik şiddet