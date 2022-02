https://tr.sputniknews.com/20220215/imamoglu-kanal-istanbul-bir-emlak-projesidir-1053868879.html

İmamoğlu: Kanal İstanbul bir emlak projesidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ilçeye hizmet verecek, İstanbul’un en büyük katı atık aktarma merkezini açtı. Törenin ardından Kanal İstanbul projesi hakkında... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 9 ilçeye hizmet verecek en büyük katı atık arıtma tesisi olan 'Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi' açılışı ve yeni hizmete alınan toplama ve temizlik araçlarının tanıtım töreninde konuştu.İSTAÇ'ın İBB'nin çok kıymetli bir kurumu olduğunu vurgulayan İmamoğlu,“İstanbul’un temizliğine, yeşil olma bilincine ve iklimle mücadele sürecine en yoğun katkıyı sunan birimlerimizden bir tanesi, iştiraklerimizin de başında geliyor. Atık yönetimi ve çevrenin korunması adına çok kıymetli bir tesisin açılışını yapıyoruz İSTAÇ olarak.İklim değişikliğiyle olan mücadeleyi, bir marka altında vatandaşlarımıza sunma noktasında ‘Yeşil Çözüm' vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Ve bu Yeşil Çözüm vizyonumuzun İBB'ye kurum olarak üç yüz altmış derece bakan, bakan ve ‘Ben de bu vizyonun bir parçasıyım' diyerek hareket eden bir bilince sahip olmasını arzu etmiştik.Bu yönüyle İBB'de oluşturacağımız bu anlayışı, aynı şekilde İstanbul'un bütün kurumlarına ve 16 milyon İstanbulluya yansımasıyla büyük bir başarıyı elde edebileceğimizin mümkün olduğunu, her bulunduğumuz ortamda anlatmaya devam ediyoruz” dedi.'Araç fi̇lomuzun yeni̇lenmesi̇ de önemli̇'Sözcü'nün aktardığına göre, açılışını yaptıkları tesisin de Yeşil Çözüm vizyonlarının önemli bir parçası olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bugün aynı zamanda bu güzel ve önemli tesisin yanı sıra, araç filosunun yenilenmesi de önemli bir husus” diye konuştu.Araç filosunun yenilenmesinin de Yeşil Çözüm vizyonunun bir parçası olacağını dile getiren İmamoğlu,“2017'de bu proje Başakşehir'de başlamıştı. Çevreye katkı sunacak ve İstanbullu için anlamlı olan her projeyi sahiplenerek, bir kısım revizyonlar yaparak nasıl takip ettiğimizi ve bitirdiğimizi de birçok projemizde açıklamıştık. Burası da tamamlayıp, kentimize kazandırdığımız bu projelerimizden bir tanesi.Çünkü, halkımızın faydasına olduğuna inandığımız her projeye tümden bakışımızın pozitif olduğunu, özellikle devlet kurumlarının icraatlarında ve yönetiminde sağlıklı işlerin devamlılık noktasında esas bir anlayış olduğunu her noktada dile getirdik. Burada da onlardan bir tanesini hayata geçirmiş ve başarmış durumdayız” ifadelerini kullandı.'Çevreni̇n temi̇z olması çok kıymetli̇'Projeyi, borçlanmadan, sadece öz kaynak kullanımıyla tamamladıklarına dikkat çeken İmamoğlu, tesisle ve araç filosunun yenilenmesiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Araç filosunun yenilenmesi ile aynı işi daha az araç ve sefer sayısıyla gerçekleştireceklerini belirten İmamoğlu, bu sayede yılda 5.5 milyon litrelik yakıt tasarrufu sağlamış olacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, bakım-onarım ve yedek parça maliyetlerinde önemli düşüşlerin olacağını vurguladı.Yeni araçlarla karbon emisyonu salınımının da düşeceğini aktaran İmamoğlu, “Ayrıca bu araçlarla beraber daha az arıza olacağı için, daha yoğun bir biçimde sistem, bu yeni araçlarımızdan verimli bir biçimde faydalanmış olacak. Bu yönüyle tasarruf çok kıymetli. Çevrenin temiz olması çok kıymetli.Diğer hususlarla birlikte, insanın yüzünü güldüren, ‘16 milyon insana bugün de iyi bir şey yapılmış ve bize daha fazla güzel nefes, temiz hava alacağımız bir kent sunulması noktasında kıymetli bir adım atılmış' denilmesini İstanbullulara sağlamış olmanın keyfini ve gerçekten tebessümünü yaşıyoruz” dedi.'3 aydır bakanlıktan toplantı tari̇hi̇ bekli̇yoruz'Seçim kampanyasında ‘daha yeşil bir İstanbul' sözünü verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, bu kapsamdaki yatırımlarının tam hızıyla devam ettiğini vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve devletin diğer kurumları arasında müsilaj meselesinde hayata geçirilen ortak çalışma anlayışının önemli olduğuna vurgu yapan İBB Başkanı, şunları söyledi:“Örneğin İSTAÇ'ın işini daha iyi yapabilmesi ya da İSKİ'nin arıtmasını hemen yapabilmesi için, bizim devletimizin başka kurumlarından tahsise ihtiyacımız var, arazi tahsislerine. Bütün bunların daha hızlı, daha efektif, tabiri caizse hep beraber ellerimizi taşın altına koyarak bir süreç yönetimi kararı verdik.Bu toplantıyı bekliyoruz. Birimlerimiz çalışıyorlar, karşılıklı konuşuyorlar. Sayın Bakan'ının koordinasyonunda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birimleri bir araya gelip tek tek illerde yapacağı toplantıların ilkini başlatabilmenin heyecanını yaşıyoruz ve taşıyoruz. Yaklaşık 2.5-3 aydır bu tarihi bekliyoruz.Yakın zamanda bunu gerçekleştireceğimiz noktasında Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanıyla görüştük. Bütün bu işler, İstanbul’un ve ülkemizin geleceği için belki de en kritik işler.Paris Antlaşması’nın gereği, bütün bu yatırımları biz aynı zamanda dünyaya taahhütte bulunarak, yapmak zorundayız. Bu konuda, bakanlığın koordinasyonuyla İstanbul’umuzun bir an önce bu yatırımlarla kavuşmasını, buluşmasını istiyoruz.”'İSKİ'ni̇n 1 mi̇lyar euro'luk yatırıma i̇hti̇yacı var'“Sadece İSKİ'nin, İstanbul'un mükemmel bir su arıtma ve atık su tesisleriyle ilgili, tam donanımlı hale gelmesi için, yeni başlatılması gereken 1 milyar Euro'luk bir yatırıma ihtiyacı var” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:“Bunun stratejik raporda yeri var. Ne yazık ki biz bu raporu hazırladığımızda, 8-9 milyar Türk Lirası yapıyordu. Ama şu anda bu, nerdeyse 16, 17, 18 milyara doğru giden bir maliyete geldi.Ama yapmak zorundayız. O bakımdan, vakit geçirmeden, bütün bu işlerin engellenmeden, kurumlarımızla ilgili kararlar alınırken, toplumsal fayda düşünülerek aşağısından çekiştirilen, yukarısından çekiştirilen, sağa sola bükülen, yani insanların kafası karışsın diye kafasını böyle çevirip duran konuşmalar yapmak yerine, rakamlar üzerinden, sayılar, raporlar üzerinden akılcı, matematik, 2×2 dört eder gibi hesapların yapıp, kararlar almak ve bunları yürütmek zorunluluğumuz var.Kim bunlar? Başta ben; İBB Başkanı. İBB'nin kadrosu. Ama karar verici, İBB Meclisi ve devletimizin bütün kamu, kurum ve yöneticileri. Esas mesele buradadır. Bu işlerde, siyasetin ‘fasa fiso' kavramlarının yeri olmaz; olmamalı. Bu işler, sahici işlerdir. Evimizdeki çocuğumuzun banyosunu pırıl pırıl suda yapmasıyla ilgili meselelerdir.Ya da ailece, çocuklarımızın, annelerin, babaların yeşil ortamlarda pikniklerini, sporlarını yapabilmesi meselesidir. Ya da camide abdest alabilme meselesidir. Ya da başka ihtiyaçlarımızın insanca yerine getirilebilme meselesidir.Siyaset üstü bir meseledir. Fasa fiso kavramların, bu işlerde yeri yoktur. Yeşil çözüm meselesi önemlidir, tarihidir, insanidir, vicdanidir, büyük bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.Yerine getirme hususunda var olan engeller var ise, o engellerin müsebbibi, sorumlusu kim ise, onları da dile getirmekten, vatandaşımızın önünde şeffaf bir biçimde açıklamaktan geri durmayacağız.”

