İsrail, eşcinsellere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Hepimiz insanız, hepimiz iyi ve güzeliz
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDİsrail Onur Yürüyüşü
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
İsrail Sağlık Bakanlığı İsrail´deki tıp uzmanlarının dönüşüm terapisi uygulamasını yasaklayan bir genelge yayımladı. Genelgeye göre ‘dönüşüm terapisi’ adı altında kişinin kararlarını değiştirmeye çalışan doktorlar, lisanslarının iptali dahil olmak üzere birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak.
‘Dönüşüm terapisi’, LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini dönüştürmeyi amaçlayan uygulamaları tanımlamak için kullanılıyor.
İsrail'de dönüşüm terapisini yasaklayan genelgede, ‘‘Bir kişinin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği, tedavi gerektiren tıbbi veya psikolojik bir sorun olarak görülmemelidir. Dönüşüm terapisi LGBT bireyleri ruhsal açıdan yıpratıyor. Tedaviyi uygulamaya devam eden doktorlar lisanslarının iptali dahil olmak üzere birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak’’ ifadelerine yer verildi.
İsrail'de dönüşüm terapisini yasaklayan genelgede, ‘‘Bir kişinin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği, tedavi gerektiren tıbbi veya psikolojik bir sorun olarak görülmemelidir. Dönüşüm terapisi LGBT bireyleri ruhsal açıdan yıpratıyor. Tedaviyi uygulamaya devam eden doktorlar lisanslarının iptali dahil olmak üzere birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak’’ ifadelerine yer verildi.
VICTORY 🎉 From our grantee @AgudaIsraelLGBT:— New Israel Fund (@NewIsraelFund) February 14, 2022
"A historic day in the fight to end LGBTQ + abuse: this morning the Health Ministry issued a statement from the director general that fully confirms the illegality of ‘conversion therapy.'" https://t.co/YdxWXSyPry
Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz genelgeyi duyurduğu basın toplantısında, "Dönüşüm terapisi LGBTQ+ gençlerin acımasızca istismar edilmesidir. Buna karışan ve insan hayatını tehlikeye atanlara karşı harekete geçmek bizim görevimiz. Heteroseksüeller, geyler, lezbiyenler, translar hepimiz insanız, hepimiz iyi ve güzeliz. Aksini söylemeye kimse cesaret etmemeli’’ dedi ve dönüşüm terapisi adı altında 'şarlatanlık' yapanların hayatları mahvetmesine izin vermeyeceğini belirtti.
İsrail Psikoloji Derneği de dönüşüm terapisine karşı olduklarını açıkladı. Dernek yaptığı açıklamada, ‘‘Dönüşüm terapisini yararlı bulmuyoruz. Bu tedavi insanlarda, anksiyete, depresyon, intihara meyilli olma, asosyallik, dini inançta azalma ve aileden uzaklaşma gibi hasarlara yol açıyor’’ dedi.
İsrail Psikoloji Derneği de dönüşüm terapisine karşı olduklarını açıkladı. Dernek yaptığı açıklamada, ‘‘Dönüşüm terapisini yararlı bulmuyoruz. Bu tedavi insanlarda, anksiyete, depresyon, intihara meyilli olma, asosyallik, dini inançta azalma ve aileden uzaklaşma gibi hasarlara yol açıyor’’ dedi.