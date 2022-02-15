https://tr.sputniknews.com/20220215/israil-escinsellere-yonelik-donusum-terapisini-yasakladi-hepimiz-insaniz-hepimiz-iyi-ve-guzeliz-1053843950.html

İsrail, eşcinsellere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Hepimiz insanız, hepimiz iyi ve güzeliz

İsrail, eşcinsellere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Hepimiz insanız, hepimiz iyi ve güzeliz

İsrail Sağlık Bakanlığı İsrail´deki tıp uzmanlarının dönüşüm terapisi uygulamasını yasaklayan bir genelge yayımladı. Genelgeye göre ‘dönüşüm terapisi’ adı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T03:56+0300

2022-02-15T03:56+0300

2022-02-15T03:56+0300

dünya

lgbti

israil

dönüşüm

insan hakları

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‘Dönüşüm terapisi’, LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini dönüştürmeyi amaçlayan uygulamaları tanımlamak için kullanılıyor.İsrail'de dönüşüm terapisini yasaklayan genelgede, ‘‘Bir kişinin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği, tedavi gerektiren tıbbi veya psikolojik bir sorun olarak görülmemelidir. Dönüşüm terapisi LGBT bireyleri ruhsal açıdan yıpratıyor. Tedaviyi uygulamaya devam eden doktorlar lisanslarının iptali dahil olmak üzere birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak’’ ifadelerine yer verildi.Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz genelgeyi duyurduğu basın toplantısında, "Dönüşüm terapisi LGBTQ+ gençlerin acımasızca istismar edilmesidir. Buna karışan ve insan hayatını tehlikeye atanlara karşı harekete geçmek bizim görevimiz. Heteroseksüeller, geyler, lezbiyenler, translar hepimiz insanız, hepimiz iyi ve güzeliz. Aksini söylemeye kimse cesaret etmemeli’’ dedi ve dönüşüm terapisi adı altında 'şarlatanlık' yapanların hayatları mahvetmesine izin vermeyeceğini belirtti.İsrail Psikoloji Derneği de dönüşüm terapisine karşı olduklarını açıkladı. Dernek yaptığı açıklamada, ‘‘Dönüşüm terapisini yararlı bulmuyoruz. Bu tedavi insanlarda, anksiyete, depresyon, intihara meyilli olma, asosyallik, dini inançta azalma ve aileden uzaklaşma gibi hasarlara yol açıyor’’ dedi.

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lgbti, israil, dönüşüm, insan hakları