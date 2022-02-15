https://tr.sputniknews.com/20220215/israilde-pandemi-kisitlamalarina-karsi-on-binlerce-araclik-ozgurluk-konvoyu-kuduse-ulasti-1053850298.html

İsrail'de pandemi kısıtlamalarına karşı on binlerce araçlık Özgürlük Konvoyu Kudüs'e ulaştı

İsrail'de pandemi kısıtlamalarına karşı on binlerce araçlık Özgürlük Konvoyu Kudüs'e ulaştı

Kovid pandemisi kısıtlamaları ve aşı zorunluluklarına karşı Kanada'yı kasıp kavuran Özgürlük Konvoyu'nun İsrail versiyonu Tel Aviv-Kudüs otoyolunu felç ederek... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:08+0300

2022-02-15T11:08+0300

2022-02-15T11:18+0300

dünya

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kudüs

koronavirüs

kovid-19

pandemi

özgürlük

konvoy

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İsrail'in dört bir yanından gelen ve 20-30 bin olarak tahmin edilen araçtan oluşan Özgürlük Konvoyu, otoyolları felç ederek dünden itibaren Kudüs'e giriş yaptı. İsrail ve Kanada bayrakları taşıyan konvoyu kavşaklarda, üst geçitlerde, yol kenarlarında bekleyen binlerce İsrailli, sloganlar atarak, pankartlar açarak selamladı. 'Özgürlük' pankartlarından birinde maskeli kız çocuğu fotoğrafı üzerine "Özgürlük böyle bir şey değildir" yazıldı. Protestocuların bir kısmı, parlamento önünde korno, Yahudilerin geleneksel borusu ve davul çalarak tüm kısıtlamaların kalkması taleplerini bağırdı. Jonathan Deporto (39) "Hepimiz burada özgürlük için toplandık. Çünkü iki yıldır doğduğumuz gibi özgür yaşamamıza izin vermeyen tüm bu dayatmalar ve diğer şeylerle dünyayı deliye çevirdiler" dedi.Pandemiyle mücadelede Biontech-Pfizer aşısını ilk kullanan, çocukları ilk aşılayan, aşı olmayanların hareket serbestisini kısıtlayan ilk ülke konumunda olan İsrail'de, son haftalarda günlük vaka sayısındaki düşüşe koşuta kısıtlamaların bazısı kaldırıldı. Kamusal alanlara girişte aşı kartı göstermek zorunluluğu kısmen bırakılırken, okullar, sağlık kurumları ve mağazalara girişte maske zorunluluğu devam ediyor. ABD-Kanada sınırını geçecek olan TIR ve kamyon şoförlerine aşı olma zorunluluğu getirilmesine karşı Kanada'da başlayan orijinal eylem, ise dağılmaları yönünde emirlere ve polisin müdahale girişimlerine rağmen kontrol altına alınamadı. Yetkililer, çare olarak OHAL'e sarıldı. Dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke tarihinde bir ilke imza atarak, Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Yasa, polise ablukalar ve işgallere müdahale, sınır geçişleri ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma, federal hükümete yasa dışı ablukaları finanse etmek veya desteklemek için finans kurumlarının kullanılmasını yasaklama yetkisi veriyor. Yasanın uygulanmasıyla birlikte protestoculara ait kamyonları kaldırmak gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesinin sağlanacağını söyleyen Trudeau, orduyu protestocuların üzerine sürmeyeceğini söyledi. Ancak liberal başbakan, protestoyu 'çok fazla Kanadalının hayatını sekteye uğratan yasadışı abluka' diye niteleyerek sert önlemler uygulanabileceğinin işaretini verdi.

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kanada, israil, kudüs, koronavirüs, kovid-19, pandemi, özgürlük, konvoy