https://tr.sputniknews.com/20220215/istanbulda-3-katli-gida-imalathanesinde-yangin-1053847243.html
İstanbul’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın
İstanbul’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın
Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T09:37+0300
2022-02-15T09:37+0300
2022-02-15T09:39+0300
türkiye
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İstanbul Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/sultanbeylide-4-katli-bir-apartmanda-cikan-yanginda-12-yasinda-engelli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti--1053832453.html
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yangın, istanbul, bayrampaşa
İstanbul’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın
09:37 15.02.2022 (güncellendi: 09:39 15.02.2022) Abone ol
Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yangın, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.