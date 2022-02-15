https://tr.sputniknews.com/20220215/istanbulda-3-katli-gida-imalathanesinde-yangin-1053847243.html

İstanbul’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın

İstanbul’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın

Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T09:37+0300

2022-02-15T09:37+0300

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türkiye

yangın

istanbul

bayrampaşa

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İstanbul Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/sultanbeylide-4-katli-bir-apartmanda-cikan-yanginda-12-yasinda-engelli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti--1053832453.html

türkiye

istanbul

bayrampaşa

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yangın, istanbul, bayrampaşa