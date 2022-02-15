https://tr.sputniknews.com/20220215/italya-devlet-konseyi-baskani-putin-2007de-cok-tarafli-isbirliginin-gerektigini-soylerken-hakliydi-1053871630.html

İtalya Devlet Konseyi Başkanı: Putin 2007’de çok taraflı işbirliğinin gerektiğini söylerken haklıydı

İtalya Devlet Konseyi Başkanı: Putin 2007’de çok taraflı işbirliğinin gerektiğini söylerken haklıydı

İtalya Devlet Konseyi Başkanı Franco Frattini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2007’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşma sırasında çok... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T18:16+0300

2022-02-15T18:16+0300

2022-02-15T18:16+0300

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Sputnik’e konuşan Frattini, “Putin 2007 yılında tek kutupluluğun yani ABD’nin her yerde düzeni belirleyen küresel bir polis haline geldiği görüşün üstesinden gelinmesini söylediğinde haklıydı” ifadelerini kullandı.Frattini, geçen 15 yıl boyunca dünyanın çok değiştiğini, zira ABD’lilerin de tek kutupluluğun artık muhafaza edilemeyeceğini anladığını belirtti.Frattini “Çin, Hindistan ve buna ek olarak Rusya’nın bu yıllardaki ani büyümesi, 2007 yılında George W. Bush’un muhtemelen istemediği çok kutupluluğu ve yeni bir işbirliğini gerekli kıldı” değerlendirmesini yaptı.Putin 10 Şubat 2007’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin dış politikası ve tek kutuplu dünya düzenini, NATO’nun genişleme ve Doğu Avrupa’ya füze savunma sistemleri konuşlandırma planlarını sert bir dille eleştirmişti.

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franco frattini, italya, rusya, nato, münih güvenlik konferansı