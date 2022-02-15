https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-indirimi-urun-fiyatlarina-nasil-yansidi-1053861416.html

KDV indirimi, ürün fiyatlarına nasıl yansıdı?

KDV indirimi, ürün fiyatlarına nasıl yansıdı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den, yüzde 1’e düşürüldü. Sputnik, söz konusu indirimin çeşitli marketlerdeki ürün... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:31+0300

2022-02-15T14:31+0300

2022-02-15T14:41+0300

ekonomi

türkiye

recep tayyip erdoğan

kdv

indirim

vergi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053861207_107:0:1131:576_1920x0_80_0_0_978829f4ee4440dafa4d8993cb25680b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu. Bu çağrı henüz karşılık bulmasa da yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda.14 Şubat’tan itibaren indirimin geçerli olduğu ürünler; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları olarak sıralandı.Peki, bu KDV indirimi ürün fiyatlarına nasıl etki etti? Sputnik, çeşitli marketlere giderek KDV indiriminin ürün fişlerine nasıl yansıdığını gösterdi. Yeni düzenlemenin ardından 500 gramlık zeytin yaklaşık 14 lira, bebe bisküvisi 6 liradan, 1 litre süt 12.60 liradan ve 2 litrelik ayçiçek yağı yaklaşık 51 liradan satışa sunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-kararinda-duzeltme-ete-sehven-getirilen-ek-vergi-kaldirildi-1053849004.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye, recep tayyip erdoğan, kdv, indirim, vergi