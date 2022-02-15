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https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-indirimi-urun-fiyatlarina-nasil-yansidi-1053861416.html
KDV indirimi, ürün fiyatlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi, ürün fiyatlarına nasıl yansıdı?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den, yüzde 1’e düşürüldü. Sputnik, söz konusu indirimin çeşitli marketlerdeki ürün... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:31+0300
2022-02-15T14:41+0300
ekonomi
türkiye
recep tayyip erdoğan
kdv
indirim
vergi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu. Bu çağrı henüz karşılık bulmasa da yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda.14 Şubat’tan itibaren indirimin geçerli olduğu ürünler; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları olarak sıralandı.Peki, bu KDV indirimi ürün fiyatlarına nasıl etki etti? Sputnik, çeşitli marketlere giderek KDV indiriminin ürün fişlerine nasıl yansıdığını gösterdi. Yeni düzenlemenin ardından 500 gramlık zeytin yaklaşık 14 lira, bebe bisküvisi 6 liradan, 1 litre süt 12.60 liradan ve 2 litrelik ayçiçek yağı yaklaşık 51 liradan satışa sunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-kararinda-duzeltme-ete-sehven-getirilen-ek-vergi-kaldirildi-1053849004.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, kdv, indirim, vergi

KDV indirimi, ürün fiyatlarına nasıl yansıdı?

14:31 15.02.2022 (güncellendi: 14:41 15.02.2022)
© Sputnik / Burcu Okutanürün - fiş- temel gıda ürünü
ürün - fiş- temel gıda ürünü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Burcu Okutan
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den, yüzde 1’e düşürüldü. Sputnik, söz konusu indirimin çeşitli marketlerdeki ürün fiyatlarına yansımasını ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu. Bu çağrı henüz karşılık bulmasa da yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda.
14 Şubat’tan itibaren indirimin geçerli olduğu ürünler; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları olarak sıralandı.
Peki, bu KDV indirimi ürün fiyatlarına nasıl etki etti? Sputnik, çeşitli marketlere giderek KDV indiriminin ürün fişlerine nasıl yansıdığını gösterdi. Yeni düzenlemenin ardından 500 gramlık zeytin yaklaşık 14 lira, bebe bisküvisi 6 liradan, 1 litre süt 12.60 liradan ve 2 litrelik ayçiçek yağı yaklaşık 51 liradan satışa sunuldu.
© Sputnik / Burcu Okutan

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu.

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik / Burcu Okutan

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu.

© Sputnik / Burcu Okutanyüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda
yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik / Burcu Okutan
yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda
© Sputnik / Burcu OkutanCumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik / Burcu Okutan
Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu
1/3
© Sputnik / Burcu Okutan

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik katma değer vergisinin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu.

2/3
© Sputnik / Burcu Okutan
yüzde 7’lik KDV indirimi, Pazartesi günü itibarıyla temel gıda ürünlerine yansımış durumda
3/3
© Sputnik / Burcu Okutan
Cumhurbaşkanı, özel sektöre de ek yüzde 7 indirim çağrısında bulundu
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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