https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-kararinda-duzeltme-ete-sehven-getirilen-ek-vergi-kaldirildi-1053849004.html

KDV kararında düzeltme: Ete sehven getirilen ek vergi kaldırıldı

KDV kararında düzeltme: Ete sehven getirilen ek vergi kaldırıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın temel gıdada KDV'nin düştüğünü kırmızı etin ise yüzde 18'e çıkarıldığını gündeme getirmesinin ardından, Resmi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T10:25+0300

2022-02-15T10:25+0300

2022-02-15T10:25+0300

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

indirim

gıda

vergi

enflasyon

et

iyi parti

erhan usta

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İYİ Partili Erhan Usta, “Gıdaların KDV’si yüzde 1’e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18’e çıkarıldı” paylaşımı yaptı.Usta, “Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin” dedi.Dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltmede şu ifadeler yer aldı:Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Kararla birlikte bu ürünler de listede tekrar yerini aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-zeytin-ve-zeytinyagi-fiyatlarina-da-yansidi-300-liralik-urun-275-lira-oldu-1053827057.html

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